Zum siebten Mal in Folge

2 Der Europa-Park hat sich erneut gegen die internationale Konkurrenz durchgesetzt. Foto: Europa-Park

Riesen-Freude in Rust: Der Europa-Park wurde am 9. September zum siebten Mal in Folge mit dem begehrten Branchen-Oscar „Golden Ticket Award“ als „Bester Freizeitpark weltweit“ ausgezeichnet.

Rust - Wie es in einer Pressemitteilung heißt, konnte Deutschlands größter Freizeitpark seinen Titel gegen große Freizeitparks wie Walt Disney World und Universal Studios sowie neue Parks in Asien erneut verteidigen. Auch die neue Wasserwelt Rulantica überzeugte die Jury und belegt in der Kategorie "Bester Wasserpark weltweit" auf Anhieb den dritten Platz.

Die Verleihung der internationalen Fachzeitschrift "Amusement Today" wurde in diesem Jahr aus dem "National Roller Coaster Museum & Archives" in Plainview, Texas, übertragen.

Ausschlaggebend für die Auszeichnung des Europa-Park war laut Mitteilung "die Vielzahl an hochwertigen Attraktionen, welche dank des hervorragenden Parkbetriebs und Wartung auf höchstem Niveau ein großartiges Erlebnis für die Besucher bieten". Zudem habe die Experten die Mischung aus traditionellen Fahrgeschäften und digitalen Inhalten sowie erstklassige Unterhaltung, Gastronomie und Übernachtungsangebot überzeugt.

Wasserwelt Rulantica landet auf dem dritten Platz

Die Wasserwelt Rulantica, welche erst kürzlich um die nordische Outdoor-Rutschenwelt "Svalgurok" und das VR-Erlebnis "Snorri Snorkling VR" erweitert wurde, landet bei der internationalen Abstimmung in der Rubrik "Bester Wasserpark weltweit" auf dem dritten Platz.

"Wir sind begeistert über dieses großartige Votum der internationalen Fachwelt. Dieser Erfolg ist alles andere als selbstverständlich und muss Tag für Tag neu erkämpft werden. Dafür bedanken wir uns insbesondere auch bei unseren treuen Mitarbeitern, die ihren Job mit Herzblut und Leidenschaft ausüben und den Besuch für unsere Gäste zu einem einmaligen Erlebnis machen. Der Europa-Park ist das Aushängeschild unserer Firmengruppe und Mittelpunkt unserer Zukunftsentwicklung", erklärt Europa-Park-Chef Michael Mack.

Sein Bruder Thomas ergänzt: "Den Golden Ticket Award gegen die gesamte internationale Konkurrenz zu erhalten, war eine riesige Kraftanstrengung, aber es ist sogar noch schwieriger, diesen Preis mehrere Jahre hintereinander zu verteidigen. Wir sind ein Familienunternehmen seit 1780. Made by Mack heißt für uns, ständig im Sinne unserer Gäste neu zu denken und immer wieder innovativ zu sein. Wir sind sicher, dass die gesamte Branche auch für die Zukunft bestens aufgestellt ist. Das hat auch die sehr harte Zeit der Pandemie gezeigt: Freizeitparks haben Zukunft."