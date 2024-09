„Die USA bilden diesen Herbst unseren thematischen Semesterschwerpunkt – mit Blick auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen, deren Ausgang auch für uns in Deutschland spürbare Auswirkungen haben wird“, informiert Gotterbarm.

Das Semester beginnt mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 21. September, ab 10 Uhr. „Wir werden uns an diesem Tag mit der ganzen Vielfalt unseres Angebots präsentieren, das uns als VHS mit Jugendkunstschule auszeichnet – und Lust auf das bevorstehende Semester machen“, sagt Gotterbarm.

Es wird dabei ein buntes Mitmachprogramm geben für Erwachsene und Kinder, das im VHS-Gebäude und im Posthof stattfinden wird und von Linedance, Zumba, Graffiti-Workshops bis zu einer Einführung in Office-Ergonomie reicht. Auch Kooperationspartner der VHS wie das Forum Umwelt-Klima-Mobilität (FOKUM) und der Schachverein Nagold werden mit Infoständen und Aktionen dabei sein.

Schwerpunktthema USA

Passend zum Semesterschwerpunkt findet ein kompaktes VHS-Kolleg mit dem Historiker Matthias Hofmann statt, der ab dem 23. September an vier Vormittagen auf die politische Geschichte der USA seit dem Kalten Krieg blickt. Selbstverständlich werde in diesem Kolleg auch auf den Wahlkampf und die gegenwärtige Situation in den USA geschaut, so Gotterbarm.

Am 26. September schildert dann Bernd Mantwill, Diplom-Geograf und langjähriger Referent der VHS, in einem Diavortrag im Seniorenzentrum Martha-Maria seine Reise von Philadelphia über Pittsburgh nach New York und trägt dabei auf unterhaltsame Weise über Natur und Kultur des Landes vor. Thomas Gijswijt, Amerikanist an der Universität Tübingen, wird am 21. Oktober den Fokus auf die amerikanische Außenpolitik unter Joe Biden legen und erörtern, inwiefern der Ausgang der US-Wahlen Veränderungen erwarten lässt. Sodann kommt die Journalistin Kerstin Kohlenberg mit ihrem Buch „Das amerikanische Versprechen“ nach Nagold – im Anschluss an die US-Wahlen am 14. November.

Berufliche Bildung

Weitere Highlights im kommenden Semester: Der Fachbereich Berufliche Bildung startet in den Herbst mit einem neuen, substantiell erweiterten Portfolio an Weiterbildungen. „Wir sind dafür nun Partner im größten Netzwerk von Bildungsträgern der beruflichen Weiterbildung in Deutschland“, sagt Gotterbarm. „Auf diese Weise können wir jede Woche neue zertifizierte und förderfähige Weiterbildungen aus allen Fachbereichen anbieten.“ Das Netzwerk nennt sich Viona – Viona ist die Abkürzung für Virtuelle Online-Akademie. „Die Teilnehmenden werden online am Unterricht teilnehmen, allerdings in unseren Räumlichkeiten, so dass eine enge Betreuung gewährleitstet ist.“ Das neue Viona-Programm, welches das bisherige Angebot der VHS im Fachbereich Berufliche Bildung verhundertfacht, wird auch am Tag der offenen Tür näher vorgestellt.

Nagolder Literaturtage

Nagold wird auch wieder einen literarischen Herbst erleben: Die Nagolder Literaturtage, die die VHS gemeinsam mit der Stadtbibliothek und der Buchhandlung Zaiser ausrichtet, werden dieses Jahr nach 2022 und 2023 bereits zum dritten Mal veranstaltet. Dieses Jahr kommen unter anderem die Autoren Wolfgang Schorlau, Gabriele von Arnim, Wolfram Eilenberger und Vincent Klink zu Lesungen nach Nagold. Zudem fährt die VHS erneut zur Frankfurter Buchmesse am Samstag, 19. Oktober.

Der Fachbereich Gesundheit hat neue Kurse insbesondere für Kinder, Eltern sowie im Format Eltern-Kind-Kurse im Angebot. So finden etwa neue Selbstverteidigungskurse für Kinder statt. Zwei Kochkurse bringen die USA kulinarisch näher: Am 9. Oktober gibt es einen Einblick in die Welt der Burger, am 26. November werden Gerichte, mit denen Einwanderer die Küche der USA geprägt haben, gekocht.

Neue Sprachkurse

Neben dem weiter ausgebauten Angebot an Deutschkursen bietet die VHS im Sprachenbereich nun wieder neue Sprachkurse in Arabisch und Türkisch an. Wer möchte, kann in einem Englisch-Kurs im kommenden Herbst mittwochabends mit Dozentin Angelika Rubisch amerikanische Short Stories lesen und interpretieren.

Das neue Format „L’Italiano vien mangiando“ verknüpft Essen mit Sprache und Kultur, um Interesse für Italien zu wecken.

Anmeldungen

Homepage

www.vhson.de

persönlich

in der Geschäftsstelle (9 bis 12.30 Uhr)

telefonisch

unter 07452/9315-0 (9 bis 12 Uhr)

Literaturtage

Eintrittstickets für Veranstaltungen der Literaturtage sind ausschließlich in der Buchhandlung Zaiser erwerbbar. Anmeldungen zur Fahrt zur Frankfurter Buchmesse bitte über die VHS.