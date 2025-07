Zum sechsen Mal in Ergenzingen: Kreativmeile lockt viele Besucher in die Ortsmitte

Zum sechsten Mal präsentierte der Förderverein Kreatives Ergenzingen seine Marktmeile und sie schlichtweg zum Volksfest. Kurzum, die Massen strömten in die Gäu-Metropole und Ortsvorsteher Timo Wachendorfer und die Vorsitzende des Fördervereins, Stefanie Giobbe konnten bei der Eröffnung am Samstagnachmittag viele Besucher willkommen heißen.

Das Wort „kreativ“ erlangte dabei eine besondere Bedeutung. Das galt für die über 60 Marktbeschicker, deren Sortiment sich doch gründlich von den herkömmlichen Märkten unterschied. Aber auch für den Veranstalter selbst, der weder Kosten noch Mühe gescheut hatte, neben der Marktmeile ein tolles Programm für Groß und Klein zu bieten.

Viele Besucher wollten „erstmal schauen“

Vieles bei diesem Markt war in Form von Accessoires für Haus, Wohnung und Garten selbst hergestellt, dazu gesellten sich die Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten, Türkisch, Deutsch oder für die Schwaben auch die typische Rote Wurst im „Weckle“. Für Getränke sorgte der Förderverein selbst an mehreren Verkaufsständen.

Die Kinder von Kristinas kleiner Tanzschule bereicherten an beiden Tagen das Programm. Foto: Klaus Ranft

Über das ganze Wochenende hinweg gab es als kulinarisches Highlight Eis vom Bauernhof und wer sich während des Meilenganges eine Pause gönnen wollte, konnte sich in einer der Sitzecken niederlassen und einfach das ganze Drumherum genießen.

Große Auswahl, trotzdem verhaltenes Kaufverhalten

Das Marktangebot selbst war riesig und ging von der herkömmlichen Marmelade über Spirituosen, Dekorativem und nicht ganz Alltäglichem bis hin zum Besten für Hunde und deren Halter. Wie man sah und hörte, war das Kaufverhalten am Samstag noch etwas verhalten, der eine oder die andere wollten dann auch erstmal schauen, was angeboten wird, sich entscheiden und dann am Sonntag wiederkommen.

Der Eindruck täuscht – nicht nur Hochprozentiges boten die Marktbeschicker. Foto: Klaus Ranft

An beiden Tagen verkaufte der Förderverein Lose für eine Tombola und sorgte zudem für ein buntes Programm, vor allem für Familien mit Kindern. Jung und Alt konnten im Rathausgarten basteln und kreativ sein, es wurde Kinderschminken angeboten und für Kurzweil sorgten ein Karussell und eine Jumping-Anlage. Außerdem präsentierte Kristinas kleine Tanzschule verschiedene Auftritte. Dicht umlagert war stets ein Künstler, der Luftballonfiguren herstellte und damit vor allem die Jüngsten in seinen Bann zog.

„Lebendes Musikbox“ bereicherte am Sonntag

Am Samstag bot der katholische Kindergarten Spiele zum Basteln und Mitnehmen an und die Straßenmusiker „NPEP“ sorgten für Aufsehen auf der Marktmeile. Am Abend sorgte die Drei-Mann-Band „Wish Power“ vor großer Kulisse für einen großartigen Schlussakkord des ersten Markttages.

Dicht umlagert war stets der Luftballonkünstler Foto: Klaus Ranft

Viele Besucher waren auch am Sonntag unterwegs und neben der Marktmeile stand auch ein Kinderflohmarkt im Rathausgarten auf der Tagesordnung. Die Jugendkapelle des örtlichen Musikvereins spielte zum Frühschoppen, es waren Stelzenläufer mit einer Seifenblasenshow unterwegs und im Rathausgarten sorgte das „Mocca – Spielmobil“ bei den Kindern für Abwechslung. Zum Schluss durften sich die Erwachsenen auch in diesem Jahr über die „lebende Musikbox“ freuen, die an der Kirchtreppe zum wiederholten Male in Ergenzingen gastierte.