Eine große Schar Altdorfer Gläubige startete am Samstagmorgen mit dem Bus in Richtung Benediktbeuren zur Priesterweihe und Primiz des aus Altdorf stammenden Josua Schwab. Er begrüßte die Altdorfer Schar persönlich bei der Ankunft, heißt es in einem Bericht der Pfarrgemeinde.

Der feierliche Einzug der vielen Salesianer-Brüder geleitete den angehenden Neupriester und den Fuldaer Erzbischof Michael Gerber in den Chorraum. In feierlichem Ritus wurde Schwab im Rahmen des Primizgottesdienstes zum Priester geweiht.

Provinzial Pater Reinhard Gesing (von links), Erzbischof Michael Gerber und Josua Schwab nach der Priesterweihe Foto: Pfarrgemeinde

Der von ihm im Anschluss gespendete Primizsegen stellte für viele Gläubige den Höhepunkt der Feier dar. Abends folgte für die Altdorfer Delegation, zu der auch der frühere Ortsgeistliche Pfarrer Stefan Saum gehörte, ein Ausklang ein gemütlicher Hock.

Viele Gläubige füllten am Sonntagmorgen zum Primizgottesdienst und gleichzeitigen Patrozinium die Basilika: Ein ganz besonderes Ereignis für Schwab in seinem ersten Gottesdienst als Neupriester. Nach einem Mittagessen verabschiedete er „seine Altdorfer“. Tief beeindruckt und dankbar für die Erlebnisse, die Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Salesianer und „ihrem Joschi“ trat die Delegation die Heimreise an.

Heimatprimiz

Die Heimatprimiz feiert die Seelsorgeeinheit Ettenheim mit Josua Schwab am Sonntag, 16. Juli, mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der St. Nikolaus-Kirche in Altdorf. Der Festtag beginnt am Sonntag um 9.45 Uhr mit der Abholung des Neupriesters am Elternhaus. Nach dem Gottesdienst wird Schwab mit einer feierlichen Prozession von geistlichen und politischen Gästen sowie der Pfarrgemeinde unter musikalischer Begleitung der Musikkapelle Altdorf zur Münchgrundhalle geführt. Nach dem Sektempfang und den Grußworten gibt es Mittagessen. Danach werden die Gäste von der Pfarrgemeinde zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Der Dankgottesdienst mit Primizsegen wird am Sonntag um 17 Uhr gefeiert.