Zum Konzept des Lörracher Festivals: „Stimmen“ wird politisch - Profil auf dem Prüfstand

„Stimmen“ kultiviert nun auch die gesellschaftspolitische Debatte. Erweitert das Lörracher Festival damit sein Profil? Oder wird es verwässert?

Das Stimmen-Festival ist auch in seiner schlankeren Form ein Markenzeichen der Stadt. Schon allein die ersten Auftritte spiegeln Qualität und Vielfalt wider: Weltmusik mit Dobet Gnahoré, ein Chor aus Südafrika, Lörrach singt!, Folk und ein Workshop mit den Latvian Voices. „Stimmen“ steht nach wie vor für ambitionierten Anspruch und Weltoffenheit – von diesem Ansatz profitierte Lörrach vom Start weg, denn: Das Festival ist nicht das Produkt eines privaten Veranstalters, sondern untrennbar mit der Stadt verbunden.

Sparmaßnahmen: „Stimmen“ gab identitätsbildende Spielorte auf Mit dem Verzicht auf die Rosenfels-Konzerte sowie Spielorten in Frankreich und der Schweiz hat „Stimmen“ identitätsbildende Merkmale aufgegeben: Damit wurden von der Politik angemahnte Sparmaßnahmen umgesetzt. Insbesondere die Rosenfels-Reihe war neben den Burghof- und Marktplatz-Konzerten eine Säule der Festivalidentität.

Viele treue Stimmen-Fans vermissen die Rosenfelskonzerte

Nicht wenige Stimmen-Fans sind der Auffassung, dass die Wiederbelebung dieses speziellen Orts, an dem sich Konzertformate ganz anders inszenieren lassen als auf dem Alten Marktplatz und im Burghof, zumindest ein mittelfristiges Ziel sein sollte.

Die Marktplatzkonzerte bilden die wichtigste Herzkammer des Festivals: Sie schlägt noch immer. Und mit Stadtkirche, Christuskirche und Nellie Nashorn werden weitere Orte der Kultur in Lörrach eingebunden – auch dies eine Konstante der Veranstaltungsreihe. Auf dieser Basis soll sich „Stimmen“ festigen und gestärkt aus dem Konsolidierungsprozess hervor gehen.

Neues Angebot: gesellschaftspolitischer Dialog

Indes: Derzeit erweitert das Festival sein Angebotsspektrum vom Gesang zur Sprache. „Stimmen ohne Grenzen“ bietet einen Rahmen für gesellschaftspolitischen Diskurs. Den Auftakt gestaltet der ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin mit einem Vortrag über die Krise der Demokratie. Im Anschluss diskutiert er mit dem Basler Soziologen Ueli Mäder, der die Debatte etwa um Aspekte sozialer Ungleichheit, Teilhabe und der regionalen Perspektiven erweitert. Und beim Workshop „Sprechen & Zuhören“ können Jugendliche und junge Erwachsene mit kommunalpolitischen Mandatsträgern diskutieren.

Das künstlerische Profil wird damit nicht geschärft

„Stimmen“ hat sich zwar immer schon als Teil des gesellschaftlichen Miteinanders in Lörrach verstanden – und im Grundsatz ist der Ansatz, eine Kultur des sachlichen, kritischen Dialogs zu fördern, sicher respektabel. Die Frage ist gleichwohl: In welche Richtung entwickelt sich das Gesangsfestival? Sein künstlerisches Profil wird damit nicht geschärft.

In welche Richtung soll sich das Festival entwickeln?

Wie es scheint, werden in dieser Phase der Konsolidierung die Kräfte des Stimmen-Teams nicht ausschließlich gebündelt, um den bisherigen Identitätskern – den Gesang – zu stärken und etwa auf eine Neuauflage der Rosenfelskonzerte hinzuarbeiten. Sollte die gesellschaftspolitische Dimension der „Stimme“ in Zukunft mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, könnte das ursprüngliche, ohnehin schon geschwächte Profil weiter in den Hintergrund treten – und weiter an Relevanz verlieren.

Es bedarf in Lörrach einer kulturpolitischen Diskussion darüber, in welche Richtung sich das Profil des Festivals entwickeln soll.