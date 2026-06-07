Zum Konzept des Lörracher Festivals: „Stimmen“ wird politisch - Profil auf dem Prüfstand

„Stimmen“ kultiviert nun auch die gesellschaftspolitische Debatte. Erweitert das Lörracher Festival damit sein Profil? Oder wird es verwässert?
Das Stimmen-Festival ist auch in seiner schlankeren Form ein Markenzeichen der Stadt. Schon allein die ersten Auftritte spiegeln Qualität und Vielfalt wider: Weltmusik mit Dobet Gnahoré, ein Chor aus Südafrika, Lörrach singt!, Folk und ein Workshop mit den Latvian Voices. „Stimmen“ steht nach wie vor für ambitionierten Anspruch und Weltoffenheit – von diesem Ansatz profitierte Lörrach vom Start weg, denn: Das Festival ist nicht das Produkt eines privaten Veranstalters, sondern untrennbar mit der Stadt verbunden.