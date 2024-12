Zum Jahresauftakt: Krippenführungen in Hechingen – das müssen Teilnehmer wissen

1 Die Osterrieder-Krippe in Hechingen-Stetten existiert seit 116 Jahren. Foto: Stegmeier

Hinter der Osterrieder-Krippe in der ehemaligen Klosterkirche in Stetten sowie der Barockkrippe in St. Luzen stecken interessante Geschichten. Auf die historischen Spuren der beiden Sehenswürdigkeiten können sich Teilnehmer der Krippenführungen machen









Die Stadt Hechingen veranstaltet im Januar wieder die beliebten Krippenführungen. Am Montag, 6. Januar, ab 14 Uhr erklärt Joachim Stegmeier, was es mit der Osterrieder-Krippe in der ehemaligen Klosterkirche im Stadtteil Stetten auf sich hat; am Sonntag, 12. Januar, gibt es gleich zwei Führungen zu der einzigartigen Barockkrippe in St. Luzen in Hechingen mit Thomas Bartle. Beginn ist um 14 und um 17.30 Uhr. Die Teilnahme an allen drei Führungen ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Warme Kleidung wird empfohlen.