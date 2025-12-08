Zum Jahresabschluss: Altdorfer Musiker verbinden Blasmusik mit Moderne

Von Symphonien aus dem 16. Jahrhundert bis zu Hollywood-Melodien: Die Altdorfer Kapelle hat zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres ein „Best of“ geliefert.
Mit dem imposanten Jahreskonzert „Best of Klauskonzert“ beendete der Musikverein sein Jubiläumsprogramm zum 125-jährigen Bestehen. Das Konzert stellte die Vielfalt der modernen Blasmusik unter Beweis. Gerne gehörte und gespielte Melodien begeisterten sowohl die Kapelle als auch das Publikum. Die Vorsitzende Annika Möhringer begrüßte und die Aktiven Leo Mösch und Bernhard Mösch streiften zur Eröffnung des Programms mit viel Wortwitz durch die Historie des Vereins.