"Zum goldenen Sternen" Neuer Eigentümer für Rottweiler Traditionshaus

Rottweil. Nun ist es endgültig: Das etwa 800 Jahre alte Traditionshaus wurde zwangsversteigert. Was mit dem Hotel "Zum goldenen Sternen" in der unteren Hauptstraße in Rottweil nun geschieht, ist vorerst ungewiss. Zur Erinnerung: Bereits 2014 wurde das Restaurant geschlossen, Ende 2019 wurde dann auch der Hotelbetrieb eingestellt.