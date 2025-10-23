Zum Geburtstag: SC Lahr will sich in Pfullendorf selbst beschenken

SC Pfullendorf - SC Lahr (Samstag, 14 Uhr). Es ist ein besonderer Abend für den SC Lahr. Allerdings findet dieser am Samstag nicht in Pfullendorf statt, wo die erste Mannschaft der Dammenmühlen-Kicker gegen Pfullendorf den nächsten Dreier im Aufstiegskampf einfahren will. Ab 19.30 Uhr lädt der Verein in den Schlachthof ein, um seinen zehnten Geburtstag zu feiern.

Das Ergebnis der Verbandsliga-Herren ist für die Stimmung auf der Party allerdings nicht zweitrangig. Das Team von Trainer Sascha Schröder macht in dieser Spielzeit den Fans und Verantwortlichen viel Freude und hat, passend zum runden Geburtstag, die beste Zehn-Spiele-Bilanz seit der Vereinsgründung in den Büchern stehen.

„Am Nachmittag steht der Fußball im Mittelpunkt und am Abend alles andere. Wir fahren mit dem Bus wohl direkt von Pfullendorf zum Schlachthof. Ein Sieg würde die Stimmung natürlich noch einmal heben“, sagt Petro Müller, Sportlicher Leiter des SC Lahr, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Gute Bilanz gegen ehemaligen Drittligisten

Die Duelle gegen den ehemaligen Drittligisten waren für die Lahrer zumeist positiv. In den jüngsten acht Duellen hat der SCL nur einmal verloren. „Pfullendorf ist ein Traditionsverein. Nun hat der Gegner allerdings eine neu formierte Mannschaft und deren Platz ist womöglich tief. Da werden wir mit Schönspielerei nichts erreichen. Das wir ein harter Kampf“, vermutet der Sportvorstand der Lahrer. Die Pfullendorfer haben im Sommer vier Neuzugänge unter Vertrag genommen und fünf Spieler verabschiedet.

Personell sieht es bei den Lahrern sehr gut aus. Lediglich Dennis Häußermann fehlt noch im Aufgebot. Zudem spricht die Tabellenlage für die Kicker von der Dammenmühle, die als Zweitplatzierter gegen den SCP, der auf Rang sechs gelistet ist, favorisiert sind. Die Rekord-Startbilanz sollte also noch ein wenig ausgebaut werden können. Für die Lahrer Fußballer wäre es das perfekte Geburtstagsgeschenk zum zehnjährigen Bestehen des Vereins.