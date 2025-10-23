Zum Geburtstag: SC Lahr will sich in Pfullendorf selbst beschenken

Der SC Lahr feiert am Samstag sein zehnjähriges Bestehen. Bevor am Abend im Schlachthof angestoßen wird, tritt die Mannschaft in Pfullendorf an.
SC Pfullendorf - SC Lahr (Samstag, 14 Uhr). Es ist ein besonderer Abend für den SC Lahr. Allerdings findet dieser am Samstag nicht in Pfullendorf statt, wo die erste Mannschaft der Dammenmühlen-Kicker gegen Pfullendorf den nächsten Dreier im Aufstiegskampf einfahren will. Ab 19.30 Uhr lädt der Verein in den Schlachthof ein, um seinen zehnten Geburtstag zu feiern.