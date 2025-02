Zum ersten Mal versenkt ein U-Boot ein feindliches Schiff mit einem Torpedo

Was geschah am . . . 17. Februar 1864?

1 3D-Rekonstruktion der CCS Hunley. Foto: Imago/StockTrek Images

Die CSS Hunley war das erste U-Boot, das ein gegnerisches Schiff – während des Amerikanischen Bürgerkrieges – mit einer Art Torpedo versenkte. Als das Schiff der Konföderierten im Jahr 2000 geborgen wurde, saßt die Crew noch an ihren Plätzen. Das U-Boot lag da bereits mehr als 130 Jahre auf dem Meeresgrund. Warum sank es?









13. Februar 1864: Die CCS Hunley greift im Rahmen des Amerikanischen Bürgerkrieges (1861-1865) die USS Housatonic einem Spierentorpedo an. Das Kriegsschiff der Nordstaaten soll als Teil einer Blockadeflotte der Nordstaatenmarine Fort Sumter und die Hafenstadt Charleston in South Carolina abriegeln. Der Segler wird versenkt, aber auch die Hunley kehrt nicht mehr in ihre Basis zurück.