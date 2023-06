1865 organisierte Johannes Bürk erstmals die heutige Südwest Messe, damals war es eine Ofenausstellung. Heute ist es eine Messe, die in Villingen-Schwenningen und der Region nicht mehr wegzudenken ist.

Es sind nicht nur die interessanten Produkte und die Vielfalt, weshalb die Leute jedes Jahr nach Schwenningen strömen. Auch regionale Anbieter machen mit und bereichern die Messe. Aber finden auch Jugendliche etwas auf der Messe? Unser Mitarbeiter, der 15-Jährige Silas Newiger hat sich das Angebot angeschaut.

Auf den ersten Blick sind die Angebote für Jugendliche eher unscheinbar, aber beim genaueren Hinsehen kann man einige interessante Angebote entdecken.

DLRG macht den Anfang

Die DLRG ist dieses Jahr auf der Messe dabei, aufgrund der Aktion „Helden des Alltags“. Takumi Suzuki von der DLRG zeigt mir am Einsatzwagen die Geräte und berichtet dabei, dass die DLRG viele verschiedene Rettungsschwimmerausbildungen für Jugendliche, wie Einsatztauchen oder Rettungssport, anbietet. In den verschiedenen Jugend-Ortsgruppen der DLRG wird mit den Jugendlichen die Technik der Wasserrettung durch Aufgaben und Games erlernt.

Beim Drohnenstand werden verschiedene Drohnen verkauft. Der Verkäufer des Drohnenstandes demonstriert drei verschiedene Drohnen und erklärt, dass sie von der kleinen Spielzeug-Drohne bis zur großen Profi-Drohne mit einer unglaublichen Reichweite sowie Kamera alles verkaufen können. Kinder sind erstaunt von den zielgenauen Flugkünsten des Verkäufers.

Bei Boxing VS wird fleißig trainiert

Ich finde den Stand der deutschen Bundesbank sehr interessant, da dort die Merkmale von Falschgeld gezeigt werden. Man kann dort ausprobieren, ob man Falschgeld erkennen würde. Für kleinere Kinder gibt es nicht nur große Hüpfburgen, auch interessante Produkte wie die „Zauberstifte“, mit denen man farbige Bilder malen kann, gibt es zu erwerben. Die Stifte gibt es nicht im Handel zu kaufen.

Besondere Stifte gibt es zu kaufen. Foto: Newiger

Dieses Jahr zum ersten Mal auf der Messe präsentiert sich der Verein „Boxing VS“. Er hat einen großen Boxring aufgebaut, wo einige Jugendliche gerade trainieren, als ich ankomme.

Ich treffe mich mit dem Präsidenten von Boxing VS, der mir viele interessante Fakten erzählt. Boxen sei laut ihm eine Disziplinsportart, beim Boxen lernt man sich selber noch mal neu kennen, beschreibt Marko Juric.

Boxing VS ist aber nicht nur auf der Messe um sich als Verein zu präsentieren, sie wollen vor allem auf ihr Projekt „Fight four your life“ aufmerksam machen. „Fight four your life“ ist eine Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene, die auf die schiefe Bahn geraten sind, sie wollen mit dem Projekt, von Lebenslauf schreiben bis Sozialstunden leisten, unterstützen und außerhalb der Sporthalle helfen.

Fazit: Die Verbrauchermesse ist bei Weitem nicht nur für Hausfrauen und Häuslebauer interessant, sondern durchaus auch für Jugendliche. Und wenn diese schon an später denken, lohnt zum Beispiel auch ein Blick zu den Info-Ständen des Zolls oder der Polizei. Und wenn wir schon bei der Zukunft sind: Wer jetzt Lust bekommen hat, die Messe unter diesen Gesichtspunkten anzusteuern, darf sich freuen – das Datum für die Südwest Messe 2024 steht bereits fest.

Der Termin im kommenden Jahr

Die Südwest Messe

findet im Jahr 2024 vom 25. Mai bis zum 2. Juni statt.