1 Dennis Klose will am Freitag möglichst ohne Gegentor bleiben. Hier nimmt er einen Ball sicher auf. Foto: Kara

Am Freitag (19 Uhr) trifft die TSG Balingen in der Bizerba-Arena auf den abstiegsbedrohten SV Fellbach. Mit einem Sieg würden die Eyachstädter die Großaspacher Meisterparty in jedem Fall aufschieben.









4:0 (im Pokal) und 7:0: Die beiden Aufeinandertreffen in dieser Saison waren jeweils eine glasklare Sache. Wenn der SV Fellbach also am Freitag nach Balingen kommt, sind die Rollen nicht nur aufgrund der Tabelle klar verteilt. Das Team von Murat Isik ist haushoher Favorit.