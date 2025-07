Zum Dorfjubiläum: Das steckt hinter dem „Heimatabend wie früher“ in Gutach

Das Sommerfest der Trachtenkapelle findet von Samstag bis Montag, 26. bis 28. Juli, statt. Besonders ist der Heimatabend am Samstag, 26. Juli, mit Beginn des Festbetriebs um 17 Uhr im Kurpark Gutach. Der Heimatabend beginnt um 19 Uhr. Die Trachtentanzgruppe präsentiert Tänze und die Trachtenkapelle unterhält musikalisch. Durch den Abend zieht sich als roter Faden Mike Laubles Präsentation als „Hochzeitslader“. Ein traditioneller Hochzeitszug und die Trachten werden vorgestellt und Gedichte vorgetragen.

Außerdem wurden drei Schwänke einstudiert. Sie stammen von der Heimatdichterin Nanette Stengel. Überarbeitet wurden die Stücke von Ansgar Barth. Aufgeführt wird das Drei-Personen-Stück „s’Hus verliert nix“, erzählt der Vorsitzende der Trachtenkapelle, Mike Lauble, im Gespräch mit unserer Redaktion. In dem Stück gehe es, wie der Titel vermuten lässt, darum, dass etwas verloren geht, überall gesucht wird und an einem nicht vermuteten Ort wieder auftaucht. Viel verraten möchte Lauble zum Inhalt der Stücke nicht, es soll schließlich spannend bleiben. In dem Schwank spielen Heidi Brohammer, Heiner Spathelf und Gerlinde Brohammer mit.

Bei der Musik darf auch mitgesungen werden

Das zweite Stück heißt „Der Glückshafen“, womit der „Potschamber“ oder Nachttopf gemeint ist. In dem Schwank spielen Martina Lehmann, Thomas Kenngott, Lotta Lauble, Mario Schrenk und Mathias Paffendorf mit. Worum es in dem Zweipersonenstück „Die Gardinenpredigt“ geht, lässt sich erahnen, auf jeden Fall spielen Streitigkeiten in der Ehe eine Rolle. Die Schauspieler sind Jasmin Sillmann und Mike Lauble. Im Anschluss unterhält Marco Perreira. Es gibt Lieder zum mitsingen und eine Bar mit Cocktails.

Bei schlechtem Wetter fällt der Heimatabend aus. Der Eintritt ist für das gesamte Fest frei.

Sonntag und Montag

Am Sonntag, 27. Juli, beginnt das Programm um 8.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst. Weiter geht es um 9.30 Uhr mit dem „Bollenhutfrühstück“ und ab 12 Uhr gibt die Trachtenkapelle Lichtenau ein Frühschoppenkonzert. Um 15 Uhr macht der Bollenhutkäfer Station im Kurpark – Trachtenpräsentation mit musikalischer Umrahmung. Um 17 Uhr beginnt das Unterhaltungskonzert mit dem Musikverein Önsbach.Am Montag, 28. Juli, beginnt um 17.30 Uhr das Handwerkervesper zu dem ab 18 Uhr die Kolbenbläser und ab 19 Uhr „Polka Seven“ unterhalten.