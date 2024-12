„Zum Ast“ zieht um: Warum ein Lahrer Gastronom mit 82 Jahren ein neues Lokal eröffnet

1 Macht immer weiter: Stephane Bursac freut sich auf die ersten Gäste in seinem neuen Lokal „Zum Ast“. Foto: Boller

Nach 36 Jahren schließt Stephane Bursac sein Bistro „Zum Ast“ in Mietersheim zum Jahresende – und eröffnet im neuen Jahr nur ein paar hundert Meter weiter direkt neben der Mosolf-Anlage ein neues Lokal unter gleichem Namen.









Link kopiert



Am Ende gab es Querelen: Die Gäste des Mietersheimer Lokals „Zum Ast“ hatten jahrelang ungehindert in der näheren Umgebung des Gasthauses parken können. Doch vor sechs Jahren erklärte die Stadt die an das Lokal angrenzende Straße „Untere Bühne“ zur Parkverbotszone. Seitdem werden regelmäßig Knöllchen verteilt. Bursac beschwerte sich, die Stadt blieb allerdings bei dem Halteverbot und verwies auf bestehende Parkplätze in 50 Metern Entfernung in der Breisgaustraße.