2 Christian Teufel lebt und arbeitet in einem karibischen Paradies. Foto: Wohnhas

Dank eines Tipps seiner Friseurin lebt und arbeitet der Schreinermeister Christian Teufel im Paradies: Seit vier Jahren leitet der Winterlinger eine Schreinerei in der Dominikanischen Republik.















Link kopiert

Winterlingen - Von einem Friseurbesuch bei Barbara Wehle aus Bitz kam Christian Teufel nicht nur mit einem neuen Haarschnitt, sondern auch mit einer Zukunftsperspektive, die sein Leben verändern wird. Während des Haareschneidens erzählte sie ihm von einem Unternehmer, der seine Schreinerei von Deutschland in die Dominikanische Republik verlagern möchte, um dort etwas gegen die weit verbreitete Jugendarbeitslosigkeit zu tun." Der 31-Jährige fand die Idee auf Anhieb spannend und traf sich mit dem Unternehmer zu einem Gespräch, bei dem man sich schnell einig wurde.

Die Werkshalle im Dschungel der Dominikanischen Republik war fertig gebaut und die Maschinen aus Saarbrücken gekauft und in Containern auf dem Weg zur Karibikinsel. Was bislang fehlte, war der Meister, der die Schreinerei leiten sollte – in Teufel fand der Unternehmer die Idealbesetzung.

Mittlerweile sind es vier Jahre

Zunächst einigten sie sich auf eine einjährige Zusammenarbeit. Das war 2018. Mittlerweile ist Christian Teufel schon bald vier Jahre im dominikanischen Dschungel zu Hause und hat dort sein Glück gefunden: Besonders mag er das ganzjährig warme Klima, das Meer und die fröhlichen Menschen, die eine freundliche Atmosphäre schaffen. Inzwischen hat der Winterlinger vier dominikanische Lehrlinge unter seinen Fittichen. Die Werkstatt ist komplett mit deutschen Maschinen und Werkzeugen ausgestattet und ist im Vergleich zu dominikanischen Schreinereien perfekt durchorganisiert. Derzeit fertigen Teufel und seine Mitarbeiter Fenster und Türen für eine naturmedizinische Klinik vor Ort. Auch das Mobiliar – die Betten, Nachttische, Küchen und die Badezimmerausstattung – wird die Schreinerei anfertigen; es gibt viel zu tun.

Der Winterlinger überwacht gleichzeitig die gesamte Bauaktivität des Jungle-Clinik-Projects, dessen Bauherr auch sein Chef ist. Dieser hat schnell erkannt, dass Teufel eine Art "Allzweckwaffe" ist.

Keine geregelte Ausbildung und Normen

Die Bauqualität lasse in der "DomRep" oft zu Wünschen übrig; ein Qualitätsbewusstsein sei nahezu nicht existent. Das liege unter andrem daran, dass es weder eine geregelte Ausbildung noch Normen gibt – von einem dualen Bildungssystem wie in Deutschland aus Theorie und Praxis ganz zu schweigen.

Das rustikale Häuschen in unmittelbarer Nähe zur Schreinerei, in dem der 31-Jährige lebt, wurde extra für ihn gebaut. In seinem Garten pflanzt er allerlei Gemüse an und zum morgendlichen Tee gibt es eine frische Zitrone direkt vom Bäumchen der kleinen Zitronenplantage.

Die ganze Insel erkundet

Teufel ist nicht nur zum Arbeiten gekommen. An nahezu jedem Wochenende ist er unterwegs und hat bereits die gesamte Insel erkundet. Mittlerweile spricht er fließend Spanisch und hat sich einen Freundeskreis in seiner Wahlheimat aufgebaut.

Doch an sich muss er nicht weit fahren: Auf dem rund 700 000 Quadratmeter großen Stück Land seines Chefs gibt es einen phänomenalen Wasserfall, in dessen See sich Teufel gerne abkühlt.

Der Schwabe liebt seinen Job: "Besser geht’s nicht", meint er. Er freut sich, dass er jungen Dominikanern deutsche Handwerkskunst vermitteln kann und von ihnen im Gegenzug geschätzt und respektiert wird.

"Es spricht sich rum"

Seit geraumer Zeit arbeiten auch immer wieder Schreiner und Zimmermänner aus Deutschland und Österreich in der Dschungel-Schreinerei. "Es spricht sich rum", meinte der 31-Jährige mit einem Lächeln. "Die tauchen plötzlich auf und fragen, ob sie ein paar Wochen mitarbeiten können."

Derzeit sucht der gemeinnützige Verein "Mother Earth", der das Projekt unterstützt, einen weiteren Schreiner und einen Zimmermann für das Projekt in der Karibik für jeweils ein Jahr. "Ein Elektriker und einen Installateur könnten wir für die nächsten sechs bis zwölf Monate auch gebrauchen", ergänzte der Schwabe, und für einen Landschaftsgärtnerin sei auch Arbeit da.

stefan@jungle-clinic.org