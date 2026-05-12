Zum Ärger vieler Anwohner: Mahlberger Gemeinderat erteilt Ortsumfahrung erneut eine Absage

Die Ortsumfahrung liegt auf Eis – das hat der Gemeinderat Mahlberg entschieden. Der Appell des Bürgermeisters, das Projekt doch anzugehen, stieß auf taube Ohren.
So viel öffentliches Interesse an ihrer Arbeit sind die Mahlberger Stadträte nicht gewohnt: Rund 25 Zuhörer, die meisten Bewohner aus dem Schmiedeweg, bildeten die Kulisse für ein Thema, das den Gemeinderat seit 14 Tagen neu umtreibt und für harte Wortgefechte im Gremium sorgte – der Bau der innerörtlichen Umgehungsstraße von der Industriestraße über den Kreuzweg mit Anbindung an den Schmiedeweg. Das Planungsverfahren hatte das Gremium schon vor sechs Jahren in Gang gesetzt, den Prozess aber vor zwei Wochen gegen das Votum von Bürgermeister Dietmar Benz und einer Minderheit des Gemeinderat überraschend ausgesetzt (wir berichteten).