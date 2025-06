1 Mehr Kaufkraft: Reallöhne erneut gestiegen (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa Steigende Löhne und zurückgehende Inflation: Unter dem Strich können sich viele Menschen mehr leisten. Allerdings fällt das Lohnplus nicht mehr ganz so stark aus.







Link kopiert



Wiesbaden - Die Reallöhne in Deutschland sind zum achten Mal in Folge gestiegen - allerdings nicht mehr so stark wie in den Vorquartalen. 1,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor hatten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im ersten Quartal 2025 zur Verfügung, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat.