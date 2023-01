1 Der Wolf in Deutschland erhitzt immer noch die Gemüter. Deshalb fordert der CDU-Bundestagsabgeordnete die Aufnahme des Raubtieres in das Jagdrecht. Foto: © Jens Klingebiel - stock.adobe.com

Der Wolf bleibt weiter in der Diskussion – auch im Bundestag. Geprägt aus seiner Zeit als Bürgermeister ist Klaus Mack Berichterstatter zum Thema Wolfsmanagement im Umweltausschuss. Und er fordert dort, dass der Wolf unter Umständen abgeschossen werden darf.















Link kopiert

Berlin/Bad Wildbad - Geht es nach dem CDU-Bundestagsabgeordneten Klaus Mack, dann besteht Handlungsbedarf für ein aktives Wolfsbestandsmanagement in Deutschland. Was recht sperrig klingt, meint schlicht die Erfassung der Zahlen, die Beobachtung auffälliger Tiere, und gegebenenfalls eben auch den Abschuss von Wölfen. Das teilt er in einer Pressemitteilung nach einer öffentlichen Experten-Anhörung im Bundestag in dieser Woche mit. Mack befragte als Berichterstatter seiner Fraktion die Experten. "Es wurde klargestellt, dass der Wolf bei uns längst keine bedrohte Art mehr ist, die in die stärkste Schutzkategorie fällt", teilt Mack mit.

Anlässlich eines Antrags der CDU/CSU-Bundestagsfraktion befragten die Mitglieder des Umweltausschusses elf Experten zum aktuellen Zustand der Wolfspopulation. Die Ansiedlung in den Regionen Deutschlands, die Zunahme des Bestandes auf bundesweit fast 2000 Tiere und die Probleme, die sich für Weidetierhalter wie Schafzüchter und Landwirte mit Rinder- und Pferdehaltung im Zusammenleben mit den Wölfen ergeben, standen laut Mack im Mittelpunkt der Debatte. Allerdings konnte die von Mack kolportierte Zahl von 2000 Wölfen, die in Deutschland leben würden, in der Anhörung von den Experten so nicht verifiziert – oder widerlegt – werden. Es gebe keine gesicherte Zählung der einzelnen Tiere, gezählt würden vielmehr die einzelnen nachgewiesenen Individuen, erläuterte Carsten Wolf, Fachgebietsleiter Naturschutzgenetik beim Seckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt. Demnach seien 1175 unterschiedliche Wölfe im vergangenen Monitoringjahr 2021/22 nachgewiesen worden. Die teilen sich auf in 161 Rudel (drei mehr als im Vorjahr), 43 Paare und 21 einzelne sesshafte Tiere.

4000 Weidetiere gerissen

Die Folgen der Wolfsvermehrung gerade auch für Tierhaltung und Landwirtschaft zeigten die Schilderungen der Experten von den Landesschafzuchtverbänden. So seien allein 2020 4000 Weidetiere gerissen worden. Bisherige Schutzmaßnahmen wie Wolfsschutzzäune und der Einsatz von Hütehunden allein würden deshalb nicht mehr ausreichen. Die Wölfe passten sich den neuen Begebenheiten an, ist in der Mitteilung aus Macks Büro weiter zu lesen.

Die Konsequenzen, die politisch jetzt getroffen werden müssen, sind aus Sicht von Mack eindeutig: "Die Voraussetzungen sind längst gegeben, um den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Die EU hat den Mitgliedstaaten Spielraum hierfür gegeben, wenn der günstige Erhaltungszustand gegeben ist. Das ist der Fall. Der Ball liegt in Berlin. Die Bundesregierung muss handeln", so der Abgeordnete.

Zeit der Romantisierung vorbei

Michael Brenner, Professor für Deutsches und Europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Universität Jena, bestätigte in der Ausschusssitzung, dass ein aktives Bestandsmanagement laut EU-Recht möglich sei.

Die Verantwortung könne nicht weiter nach Brüssel abgeschoben werden, fordert Mack deshalb in seiner Pressemitteilung. "Die Zeit der Romantisierung von Meister Isegrimm ist vorbei. Das Raubtier Wolf ist in zahlreichen Regionen eine Bedrohung für Tiere und Menschen. Die grün-roten Tagträumer und Verniedlicher müssen das endlich anerkennen und die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht ermöglichen. Die Balance zwischen Artenschutz des Wolfes und Schutz der Weidetiere muss wieder hergestellt werden. Die Offenhaltung unserer schönen Kulturlandschaft in Deutschland ist sonst ernsthaft bedroht", teilt Mack abschließend mit.

Geteilte Meinung im Ausschuss

Diese Meinung teilten aber wohl nicht alle Ausschussmitglieder und Sachverständigen. So ist im Artikel zu der Aufzeichnung der Ausschusssitzung in der Mediathek des Bundestags zu lesen, dass die CDU/CSU-Fraktion "mit ihrem Antrag auf Bejagung von Wölfen" auf ein "geteiltes Echo gestoßen" sei. Weiter ist dort zu lesen: "Während ein Teil der Sachverständigen die Initiative der Union begrüßte, lehnten andere die Bejagung des Wolfes klar ab." Die führe nicht nämlich unbedingt zur Befriedung von Konflikten – wie Beispiele aus Schweden und Frankreich zeigten. Sie setzen dagegen auf Herdenschutzmaßnahmen und Monitoring.

Andere Sachverständige sprachen sich gegen Jagdquoten oder Obergrenzen aus. Etwa Frank Hahnel vom Schafzuchtverband Berlin-Brandenburg: Nicht eine bestimmte Zahl von Wölfen sei seiner Meinung nach problematisch, sondern ein bestimmtes Verhalten der Tiere, ist auf der Bundestags-Webseite weiter zu lesen. Daher müssten die geschossen werden, die Weidetiere gefährdeten – unabhängig von einer festgelegten Zahl. Quoten seien ebenso abzulehnen, denn es sei zu befürchten, dass Rudel durch Bejagung geschwächt und erst recht gezwungen würden, Schafe oder Ziegen anzugreifen, so Hahnel in seiner Stellungnahme.

Der Ausschussvorsitzende Harald Ebner (Bündnis 90/Die Grünen) war sich nach der Debatte dann auch sicher, dass man sich zu diesem Thema noch öfter beraten werde.

Schon länger Wolf-Kritiker

Übrigens: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Mack hatte sich als damaliger Bürgermeister von Bad Wildbad bereits direkt nach dem Angriff des Wolfs GW852m Anfang Mai 2018 im Stadtteil Nonnenmiß, bei dem mehr als 40 Schafe getötet wurden, als Kritiker hervorgetan.

In einer Pressemeldung direkt nach dem Schafsriss forderte er von den "politisch Verantwortlichen klare Aussagen und Nachweise, dass der Mensch nicht gefährdet ist, wenn der Wolf hier durch die Wälder streift. Wenn die Rückkehr des Wolfes dazu führt, dass die Freizeitaktivitäten unserer Bevölkerung im Wald gefährdet sind, oder sich unsere Touristen im Wald künftig nicht mehr sicher fühlen, dann muss die Politik diesem Treiben Einhalt gebieten. Denn dann wäre unsere Lebensweise – so wie wir sie kennen – erheblich eingeschränkt. Das wollen wir nicht einfach so hinnehmen."

Damit handelte er sich – nicht nur – im Gemeinderat heftige Kritik ein. So meinte der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende Bruno Knöller, dass sich der Bürgermeister "hätte geschickter verhalten können". So habe er einen "Shitstorm" auf seiner Facebook-Seite ausgelöst. Außerdem sei Mack der Einzige gewesen, "der bundesweit einen Aspekt eingebracht hat, der völlig unangemessen war: die Gefahr für die Menschen".