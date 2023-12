Zum Abschluss ein 15:15: RG Lahr feiert mit Vizemeisterschaft ein sensationelles Jahr

Zum Abschluss einer bärenstarken Saison hat die RG Lahr die RG Hausen-Zell empfangen. Ein letzter Saisonsieg war den Lahrer Ringern nicht vergönnt, was die anschließende Partystimmung nach der Vizemeisterschaft in der Regionalliga aber nicht trübte.

Regionalliga: RG Lahr - RG Hausen-Zell 15:15. Mit dem Unentschieden gegen die RG Hausen-Zell feierten die Lahrer Ringer am Samstag den letzten Kampf ihrer starken Saison in der Regionalliga. Mit vielen Ehrungen, tollen Auftritten der Cheerleader Shining Stars und der Pole-Dance-Schule Lahr wurde der Abend umrahmt. Lahrs Oberbürgermeister Markus Ibert sowie die Ortsvorsteher von Reichenbach und Kuhbach Klaus Girstl und Norbert Bühler waren voll des Lobes für die starke Leistung der jungen Truppe um das Trainergespann Toni Oldak und Andreas Steinbach.

Die RG Hausen-Zell erwies sich als der erwartet schwere Gegner, der alles daran setzte, den Kampf zu gewinnen. Jason Keil (57 Kilogramm) krönte mit seinen 15 Jahren das erste Jahr in der ersten Mannschaft erneut mit einem Sieg. Gegen Dominik Gleichweit siegte er 10:0 und hat somit in der gesamten Saison nur einen Kampf verloren. Chima Chuba (130 Kilogramm) vertrat den verletzten Nikita Ovsjanikov. Viel Applaus gab es für den Lahrer Ringer, der ansonsten in der zweiten Mannschaft ringt, denn es gelang ihm, gegen Adrian Recorean keine Vierer-Wertung abzugeben.

Ivan Zamfirov hatte keine große Mühe mit Darwish Mahmodi. Beim Stand von 7:0 legte er seinen Gegner nach nicht mal einer Minute auf beide Schultern. Calvin Keil (98 Kilogramm) und Hojjatollah Khajevand Sarivi lieferten sich einen starken Kampf, den Keil am Ende mit 2:0 für sich entschied.

Eugen Schell (66 Kilogramm) besiegte Jonas Deiß mit 8:0 Punkten und Ilman Saritov zeigte tolle Griffaktionen und besiegte Arkadiusz Böhm mit 15:0 Punkten.

Freibier, Präsente und lange Gespräche über die Zukunft der Sportart

Es stand 15:3 für die RG Lahr, doch alle wussten, dass nun vier starke Ringer der RG Hausen-Zell darauf warteten, ihre Kämpfe zu gewinnen und die Aufholjagd zu starten, was ihnen auch gelang. Luis Fening (71 Kilogramm) schlug sich tapfer, unterlag jedoch kurz vor Ablauf der sechsten Minute mit 0:15 und auch Patrick Allgeier (80 Kilogramm) gab eine Vierer-Wertung gegen Dominik Etlinger ab. Mike Köln (75A) rettete seiner Mannschaft einen Punkt. Er unterlag Till Naumann mit 4:12.

Die Stimmung in der Halle kochte, denn nun lag es an Edi Semke (75B) und Patrick Käppeler, den Kampf beim Stand von 15:14 für ihre Mannschaft zu entscheiden. Beide Ringer gaben alles und zeigten eine großartige Leistung. Am Ende siegte Käppeler mit 4:5 und rettete der RG Hausen-Zell das Unentschieden, mit dem jedoch auch die RG Lahr sehr zufrieden war.

Kampfrichter Claudio Bibbo leitete die Kämpfe in gewohnt souveräner Manier und bescheinigte beiden Vereinen eine tolle Leistung. Ferrit Kellouche, Vorsitzender der RG Lahr, und OB Ibert beglückwünschten nach dem Kampf die Mannschaft gemeinsam mit ihrem Vorstand zu einer tollen Saison. Ein großes Dankeschön und Präsente gab es auch für das Trainerteam Toni Oldak und Andreas Steinbach.

Im Vorkampf trennten sich die RG Lahr II und die SGE Moosch nach spannenden Kämpfen hauchdünn mit 15:16. Sieger der Begegnung waren Lukas Herbertshagen, Mike Köln, Constantin Demajew und Sanzhar Torekhanuly. Die RG Lahr II beendet die Saison auf Platz sechs der Bezirksliga. Mit Freibier und vielen Gesprächen rund um die Zukunft des Ringens wurde noch lange und ausgiebig gefeiert.