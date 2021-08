1 Marianne Weber mit einer Auswahl von Bildern aus ihrer Galerie, die sie anlässlich ihres Geburtstags auflöst. Foto: Huber

Sie mag von dem runden Geburtstag kein Aufhebens machen – wer ihr Alter nicht kennt, würde ohnehin nie auf die Idee kommen, dass sie heute 90 wird. Marianne Weber, die einstige CDU-Stadträtin, ist vital wie eh und je – als einzige Konzession, die sie dem Umstand macht, dass ein Lebensjahrzehnt zu Ende geht und ein neues beginnt, löst sie ihre Bildergalerie auf und bestreitet mit selbstgemalten Aquarellen eine Ausstellung im Truchtelfinger Gasthaus Schönhaldenfelsen.

Albstadt-Truchtelfingen - Marianne Weber ist eine feste Größe im politischen, gesellschaftlichen und vor allem kulturellen Leben Albstadts – aber keine alteingesessene Ebingerin: Sie stammt vom anderen, dem östlichen Ende der Alb, aus Ellwangen, wo sie am 12. August 1931 zur Welt kam. Begeisterungsfähigkeit, Kontaktfreude und ein Kommunikationstalent, das seinesgleichen sucht, waren die Eigenschaften, dank denen sie seinerzeit nicht nur heimisch in Ebingen wurde, sondern sich auch als Frau in einem von Männern dominierten schwäbischen Stadtparlament der 1980er Jahre behauptete. Mit Charme und Hartnäckigkeit setzte sie dort ihre Akzente, zumal frauen- und familienpolitische.

Indes sind von ihren Meriten vor allem die außerparlamentarischen in Erinnerung geblieben: die Initiative zur CDU-Spielwaren- und Kinderartikelbörse, die eine echte Pioniertat auf der Zollern­alb war und in ihrem ersten Jahrzehnt eine sechsstellige Summe einspielte, die "Baumpatenschaft für jedes in Albstadt geborene Kind", diverse Initiativen zu Besuchsdiensten auf Krankenstationen und in Altenpflegeheimen und nicht zuletzt die Gründung des Albstädter Salonorchesters: Seit 30 Jahren leitet und managt Marianne Weber dieses exterritoriale Wiener Kaffeehaus-Ensemble, dessen Mitglieder fast alle über 70 und alle jünger sind als sie. Es ist 2019 zum letzten Mal aufgetreten, wird aber gewiss von sich hören lassen, wenn erst die Pandemie ausgestanden ist.

Bereits vor zwei Jahren ist Marianne Weber in Würdigung ihrer Lebensleistung das Bundesverdienstkreuz verliehen worden – die höchste, aber längst nicht die einzige Ehrung, die sie in nunmehr 90 Jahren in Empfang genommen hat. Ihr künstlerisches Oeuvre wird den ganzen August über von Donnerstag bis Sonntag – immer von 14 bis 18 Uhr – auf dem Schönhaldenfelsen zu sehen sein; wer ein bestimmtes Bild haben möchte, kann es gegen eine Spende erwerben. Die Einnahmen, wie könnte es bei ihr anders sein, sind für einen guten Zweck bestimmt; sie sollen Betroffenen der Hochwasserkatastrophe im Rheinland zugute kommen.