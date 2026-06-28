Zum 800-Jährigen: So war die Messe mit Erzbischof Stephan Burger in Ringsheim

Ein Höhepunkt im Kalender der 800-Jahr-Feierlichkeiten der Gemeinde Ringsheim war der Festgottesdienst mit Erzbischof Stephan Burger. Trotz Hitze kamen viele zur Messe.
Ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr zum 800-jährigen Bestehen Ringsheims war das feierliche Pontifikalamt zum Patrozinium. Trotz hochsommerlicher Temperaturen von über 40 Grad war die Pfarrkirche gut gefüllt. Die Hitze machte auch vor den dicken Kirchenmauern nicht halt. Vorsorglich hatte die Gemeinde am Eingang Kisten mit Mineralwasser bereitgestellt, viele Gottesdienstbesucher verschafften sich mit Fächern etwas Abkühlung. Auch Ersthelfer des DRK-Ortsvereins waren sicherheitshalber vor Ort.