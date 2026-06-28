Zum 800-Jährigen: So war die Messe mit Erzbischof Stephan Burger in Ringsheim

Ein Höhepunkt im Kalender der 800-Jahr-Feierlichkeiten der Gemeinde Ringsheim war der Festgottesdienst mit Erzbischof Stephan Burger. Trotz Hitze kamen viele zur Messe.

Ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr zum 800-jährigen Bestehen Ringsheims war das feierliche Pontifikalamt zum Patrozinium. Trotz hochsommerlicher Temperaturen von über 40 Grad war die Pfarrkirche gut gefüllt. Die Hitze machte auch vor den dicken Kirchenmauern nicht halt. Vorsorglich hatte die Gemeinde am Eingang Kisten mit Mineralwasser bereitgestellt, viele Gottesdienstbesucher verschafften sich mit Fächern etwas Abkühlung. Auch Ersthelfer des DRK-Ortsvereins waren sicherheitshalber vor Ort.

Besonders stolz war die Kirchengemeinde auf den Besuch von Erzbischof Stephan Burger, der dem Pontifikalamt vorstand und die Predigt hielt. Mit dem gemeinsamen Gottesdienst unterstrichen Kirche und Kommune ihre enge Verbundenheit im Jubiläumsjahr. Feierlich zog der Erzbischof gemeinsam mit Pfarrer Josef Rösch, Amtsvorgängern Roland Rettenmaier, Werner Kohler und den Ministranten in die Kirche ein.

Bereits zu Beginn sorgte Pfarrer Rösch mit seiner Begrüßung für Schmunzeln unter den Gläubigen: „Feiern kann bei dieser Hitze wohl nur Ringsheim“, sagte er augenzwinkernd und ergänzte: „Ich hoffe, Sie halten durch.“

DRK war vorsichtshalber vor Ort

In seiner Predigt spannte Erzbischof Stephan Burger den Bogen von der Geschichte Ringsheims bis in die Gegenwart. Vor 800 Jahren hätten die Menschen das Fundament für den Ort gelegt, auf dem die Gemeinde bis heute aufbaue. Im 13. Jahrhundert habe der christliche Glaube sowohl das gesellschaftliche als auch das persönliche Leben entscheidend geprägt. Die Botschaft des Evangeliums sei in Ringsheim angekommen und habe den Ort nachhaltig geformt. Anschließend richtete der Erzbischof den Blick auf die Herausforderungen der heutigen Zeit.

Viele Menschen sorgten sich um ihre Sicherheit angesichts der Kriege in Europa und der Welt. Hinzu kämen Unsicherheiten durch Migration und Flucht, Hungersnöte, wirtschaftliche Sorgen, das Erstarken völkisch-nationalen Gedankenguts sowie die Folgen des Klimawandels und zunehmender Umweltkatastrophen. „Wie kann man mit all dem zurechtkommen und dabei nicht depressiv werden?“, fragte der Erzbischof.

Bischof ging auch auf aktuelle Krisen ein

Er verschwieg auch die Krise der Kirche nicht. Skandale hätten das Vertrauen vieler Menschen erschüttert, die Zahl der Gläubigen gehe zurück, auch aufgrund des demografischen Wandels. Dennoch gelte die Botschaft Jesu bis heute. Bereits vor 2000 Jahren habe Christus den Menschen zugesagt: „Ich bin bei euch“, unabhängig davon, was in der Welt geschehe. Gott verurteile menschliches Versagen nicht, sondern eröffne immer wieder die Möglichkeit eines Neuanfangs. Aufgabe der Kirche sei es, diese Hoffnung weiterzutragen. „Gebt Gott nicht auf, auch wenn der Weg manchmal beschwerlich erscheint“, appellierte Burger. Die Liebe Gottes könne Menschen Kraft schenken und Gemeinschaft stiften. Die Geschichte Ringsheims zeige, dass Zusammenhalt, gegenseitiges Vertrauen und das Einstehen füreinander eine Gemeinschaft tragen können, so wie einst die Kumpel im Bergbau füreinander eingestanden seien.

Die Musikkapelle spielte in der Kirche. Foto: Decoux

Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Musikkapelle Ringsheim, dem Kirchenchor sowie Organist Thomas Hechinger umrahmt. Zum guten Gelingen trug auch ein Technik Team unter der Leitung von Tobias Rein bei: Der Gottesdienst wurde über einen Livestream übertragen. Auch das Orga-Team unter der Leitung von Juliane Köbele war maßgeblich für die schöne Gottesdienstfeier verantwortlich

Für die Kinder

Während des Pontifikalamts waren Kinder und Jugendliche zu einem Kindergottesdienst in den schattigen Hof eingeladen. Das Team der Kinderkirche unter der Leitung von Katrin Oswald gestaltete dort eine Feier mit vielen Bewegungs- und Mitmachliedern.