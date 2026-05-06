Zum 75-jährigen Bestehen: Kippenheimer Posaunenchor begeistert mit „Tönen der Hoffnung“

Anlässlich ihrers 75-jährigen Bestehens gaben die Kippenheimer Blasmusiker ein besonderes Konzert voller Leidenschaft und Gotteslob.
„Posaunenchöre sind ein fröhlicher, lebendiger Teil der evangelischen Kirche. Unter dem Motto ,Töne der Hoffnung’ möchten wir die frohe Botschaft aus unterschiedlichen Epochen und in unterschiedlichen Stilen erklingen lassen“, stimmte Werner Siefert auf das Konzert ein und zeigte sich beeindruckt, ob der großen Zahl der Konzertbesucher in der Friedenskirche. Besonders begrüße er Werner Lutterer, Gründungsmitglied und ehemaliger Dirigent des Posaunenchors.