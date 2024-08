Zum 70. Mal: So lief das Kippenheimer Weinfest in den vergangenen Jahrzehnten ab

So lief das Kippenheimer Weinfest in den vergangenen Jahrzehnten ab

1 Die erste Kippenheimer Weinkönigin Edith Janoschka mit den Weinprinzessinnen und den Festbeteiligten im Jahr 1950 Foto: Gemeindearchiv Kippenheim

Zum 70. Mal findet in diesem Jahr das traditionelle Fest in Kippenheim statt. In dessen Geschichte gibt es viele nennenswerte Anekdoten – darunter prominente Gastauftritte, einen „Weinbotschafter“ und einen besonderen Besuch aus Amerika.









Wie seit 1950 fast jedes Jahr wird in Kippenheim am zweiten Wochenende im September – das nächste Mal am 7. und 8. September – das Weinfest gefeiert, in diesem Jahr zum 70. Mal. Neben vielen historischen Fakten haben sich in all der Zeit auch viele Anekdoten rund um das Kippenheimer Weinfest abgesammelt.