Zum 70. Geburtstag: Habeck lobt Merkels Normalität in Perfektion

16 Jahre lang prägte sie Deutschland als Bundeskanzlerin - im Juli wird Angela Merkel 70 Jahre alt. Zu ihrem runden Geburtstag würdigt Vizekanzler Robert Habeck Merkels Humor und Normalität.









Berlin - Vizekanzler Robert Habeck schätzt an der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel besonders ihren Humor. "Der feine Spott (...) war bei ihr so zu Hause wie der schneidende Witz und Humor - das Pathos, die Emotion, die Leidenschaft weniger", schrieb Habeck in einem Gastbeitrag für das Magazin "Rolling Stone". Vor dem 70. Geburtstag der ehemaligen Kanzlerin im Juli würdigte der Wirtschaftsminister sie als Regierungschefin, die für Stabilität gestanden habe: Die CDU-Politikerin habe "Normalität in Perfektion" verkörpert.