Zum 50. Thronjubiläum: Juan Carlos steht erneut am Pranger

Ausgerechnet vor dem 50. Jahrestag seiner Thronbesteigung entfacht Juan Carlos in Spanien mit francofreundlichen Aussagen neue Empörung. Er bleibt ein «Paria», der das Königshaus in Madrid belastet.
Madrid - Wenn Spanien bald unter anderem im Parlament den 50. Jahrestag des Diktatur-Endes und der Wiedereinführung der Monarchie feiert, wird der damalige Hauptdarsteller nur Zaungast sein. Altkönig Juan Carlos I. steht nicht auf der Gästeliste der offiziellen Jubiläumsfeier am 21. November im Parlament in Madrid. Der 87-Jährige wird sich mit einem Privatdinner am 22. im engen Familienkreis im abgelegenen Palacio El Pardo begnügen müssen.