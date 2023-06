Die 50. Motocross-Veranstaltung des MSC Schweighausen geht am Wochenende auf dem Pflingstberg über die Bühne. Zudem werden am Samstag und Sonntag deutsche Meisterschaftsläufe aller Klassen vom deutschen Motorsportbund ausgetragen.

Motorenlärm, Dreck und Spannung: Am Samstag, 1. Juli, und Sonntag, 2. Juli, werden zum 50. Mal Motocross-Fahrer auf dem Pflingstberg um die Wette fahren. 271 Teilnehmer haben zum Nennungsschluss ihren Start in Schweighausen angemeldet, erklärt Marco Zehnle, Vorsitzender des MSC Schweighausen.

Zur Jubiläumsveranstaltung wurden deutsche Meisterschaftsläufe aller Klassen vom deutschen Motorsportbund zugeteilt. Das Organisationsteam des ADAC-Ortsclubs Schweighausen verspricht sehenswerten Motocross-Sport, die Wettervorhersage verspricht angenehme Temperaturen.

Zum Auftakt gebe es am Samstag bereits einen vollen Renntag, so Rennleiter Jürgen Geiger. Am Samstag werden beim 26. ADAC-Jugend-Motocross Wertungsläufe zur Baden-Württembergischen Landesmeisterschaft ausgetragen. Zur Meisterschaft werden insgesamt sieben Veranstaltungen gewertet, die Rennen in Schweighausen sind der fünfte Termin.

Am Samstag sind 130 Fahrer angemeldet

Zusätzlich starten Rennen um den BW Cup Jugend und Senioren in gesonderten Klassen. Am Samstag werden 130 Fahrer erwartet, darunter 14 junge Fahrer des veranstaltenden MSC Schweighausen. Mit Spannung erwartet werden Lokalmatador Joe-Louis Kaltermeier, der aktuell in der 125 ccm Klasse auf Rang zwei liegt und der mehrfache deutsche Meister, Harald Ott aus Heidenheim, der in der Seniorenklasse dominant unterwegs ist. Vormittags werden von 8 bis 12 Uhr Trainingseinheiten gefahren, von 13 bis 17.40 Uhr stehen zehn Wertungsläufe auf dem Programm. Die Siegerehrung ist für 18 Uhr geplant. Die zehnköpfige Band „Brasstastisch“ wird am Samstagabend zur „Warm-Up Party“ im Festzelt fetzige Blasmusik spielen.

Am Sonntag sind Pokalläufe der Open-Klasse zur Baden-Württembergischen Landesmeisterschaft vorgesehen. Das Highlight werden drei DM-Klassen – 65 ccm, 125 ccm und 250 ccm – sein. Gäste können sich auf fünf Stunden Motocross mit Massenstarts freuen. Rennleiter Jürgen Geiger liegen 141 Nennungen vor, darunter auch zehn Fahrer des MSC. Sechs Rennen werden zur deutschen Meisterschaft gewertet, das zweite Wertungsrennen findet nun in Schweighausen statt.

Gäste können sich auf Duelle freuen

Dem freien Training am Sonntag ab 7.30 Uhr wird ein Zeit- und Starttraining aller vier Klassen um 11 Uhr folgen. Zwei Halbfinalläufe der nationalen Lizenz (BW Open) werden vor der Mittagspause gestartet, sieben Wertungsläufe gibt es am Nachmittag. Sechs DM-Läufe starten um 13 Uhr mit Massenstarts. Die einzelnen Läufe dauern in der kleinen 65er-Klasse zwölf Minuten, in der 125 Kubik 25 Minuten und in der großen 250ccm 30 Minuten plus zwei Runden. Gegen 17.45 Uhr folgt die Siegerehrung im Festzelt.

In der Klasse 1 (DM 250 ccm) können sich Gäste auf Duelle von Eric Rakow aus Neubrandenburg, Marnique Appelt aus Woltersdorf und Peter König aus Eberswalde freuen. Gleich drei Starter aus dem Südbadischen sind in der Klasse 2 (DM 125 ccm) vertreten. Linus Jung aus Hattert liegt in der Meisterschaft vorne, doch Marvin Vökt aus Bad Säckingen und Jonas Zähringer aus Kippenheim, beide starten für den MSC , werden Paroli bieten. Außerdem ist Max Werner Breuer aus Hügelsheim mit badischer Flagge am Start.

Zehnköpfige Band spielt im Festzelt Blasmusik

In der kleinsten DM Klasse 3 (DM 65 ccm) dürfte Luca Nierychlo aus Hohenahr vorne dabei sein. Aber auch der Badische Jamie-Liam Riedi aus Rheinfelden lässt auf ein gutes Ergebnis hoffen. In der offenen BW-Pokal-Klasse 4 wollen 49 Starter um Meisterschaftspunkte kämpfen. In den Wertungslauf schaffen es nur die Besten. Favorit dürfte hier John Vogelwaid aus Reutlingen sein, der aktuell vorne liegt. Doch Lokalmatador Kai Bräutigam wird sich auf heimischer Strecke zu behaupten wissen.

„Zur 50. Auflage wird ein besonders hochrangiges Fahrerfeld auf dem Pflingstberg erwartet“, sagt Rennleiter Jürgen Geiger, der sich – je nach Witterung – auf 2000 bis 3000 Zuschauer freut.

Freier Eintritt für Kinder

Kinder und Jugendliche haben zum Jugend-Motocross am Samstag freien Eintritt. Erwachsene zahlen sechs Euro oder können den Eintritt für Sonntag zahlen und den Jugendsport am Samstag kostenlos genießen. Die Party am Samstagabend ist kostenlos. Am Sonntag sind Kinder bis sechs Jahren frei, Jugendliche bis 15 Jahre zahlen sechs und Erwachsene 13 Euro. Im Preis enthalten ist eine Parkmöglichkeit direkt an der Landstraße.