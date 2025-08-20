Zum 42. Mal: Bei Aasener Dorffest locken Leckereien

Der Ortsteil feiert wieder den Festhöhepunkt des Jahres. Es gibt Kritik wegen gesperrter Straßen für „Riderman“.
In zwei Wochen lädt die Aasener Vereinsgemeinschaft zum 42. Dorffest ein. Damit wird in diesem Jahr am Wochenende 6. und 7. September das in der Region bekannte und beliebte Fest in alter Tradition und mit neuen Ideen über die Rathausplatz-Bühne gehen. Alle sechs Aasener Vereine, die Feuerwehr und der Kindergarten sind bereits in Vorbereitungen für dieses Ostbaar-Ereignis. Die treuen und neuen Besucher können sich auf ein üppiges Speisen-Angebot und gute Unterhaltung freuen.