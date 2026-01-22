Zum 31. März: Der Neurieder Bürgerbus wird nach einem Jahr eingestellt

Das kostenlose Mobilitätsangebot wird zum 31. März – ein Jahr nach Beginn – eingestellt. Dafür stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung.
„Wir haben sehr viel Arbeit und Zeit in dieses Projekt gesteckt. Es ist sehr schade, dass es nun enden muss.“ Bürgermeister Tobias Uhrich stellte mit Bedauern die Zahlen des Bürgerbusses vor, der am 17. März 2025 gestartet war. Im Durchschnitt haben nur circa 40 Fahrgäste pro Monat das Angebot benutzt, dies habe die Auswertung der Fahrgäste ergeben, informierte Uhrich.