1 Organisatoren und Partner der bevorstehenden BIM (von links): Bernhard Kohler vom Landratsamt, Susanne Drotleff von der Kreishandwerkerschaft, Bernd Sandhaas vom Schulamt, Sandra Kirche von der Messe Offenburg, Theresia Denzer Urschel und Elmar Breithaupt von der Arbeitsagentur, Biance Böhnlein vom Regionalbüro für berufliche Fortbildung und Simon Kaiser von der IHK Foto: Terkowsky

Bereits zum 22. Mal findet in diesem Jahr die Berufsinfomesse bei der Messe Offenburg statt. Es werden so viele Aussteller wie noch nie erwartet. Und auch sonst wurde das Angebot erweitert – denn die Messe will nicht nur für Berufseinsteiger interessant sein.









„Mit 390 Ausstellern ist die BIM in diesem Jahr so groß wie noch nie“, berichtet Sandra Kircher, die Geschäftsführerin der Messe Offenburg. Und auch die Nachfrage nach den Standplätzen sei so groß wie nie zuvor gewesen. Bereits Anfang 2023 waren die verfügbaren Plätze ausgebucht. Damit werde auch deutlich, dass „die BIM ein Spiegel der Märkte ist“, sagt Kircher. So sei der Fachkräftemangel kein kurzfristiges Phänomen, sondern eine Entwicklung, die seit mindestens zehn Jahren spürbar sei. Gerade darum seien Infoveranstaltungen wie die BIM auch so wichtig.

Bis zu 500 Euro Geldpreis winken für Schulklassen

Am Freitag und Samstag, 12. und 13. Mai, soll die Messe zum 22. Mal stattfinden. Seit der Premiere 2001 hat sich vieles geändert. Das Themenangebot der Messe, die Anzahl der Unternehmen und Institutionen, die sich präsentieren, aber auch der Bewerbermarkt selber. Auch in diesem Jahr soll es wieder Neuerungen u geben. So wird erstmalig bei der BIM mit dem „Forum Studium“ auch jungen Menschen, die studieren wollen, ein breitgefächertes Informationsangebot geliefert. Es sollen beispielsweise Themen wie das duale Studium, „Welche Hochschulart passt zu mir“, das korrekte Bewerben um einen Studienplatz oder Fragen zum Bafög behandelt werden. Um Schulklassen einen zusätzlichen Anreiz zum Messebesuch zu bieten, hat man sich bei der Messe zudem entschieden einen Wettbewerb ins Leben zu rufen. So können Klassen einen 30-sekündigen Videobeitrag einreichen, von denen der Beste mit bis zu 500 Euro prämiert wird. Nähere Infos gibt’s dazu auf der Webseite berufsinfomesse.de.

Der ein oder andere Aussteller auf der Berufsinfomesse hatte in der Vergangenheit mit Aktionen – hier etwa Nägel einhämmern – auf sich aufmerksam gemacht. Foto: Köhler

Theresia Denzer-Urschel, Chefin der Offenburger Arbeitsagentur, betont außerdem, dass die Messe nicht nicht nur zur Orientierung dienen, sondern auch in einem konkreten Angebot enden könnte. Schließlich gebe es im Kreis auch im laufenden Ausbildungsjahr noch viele freie Ausbildungsplätze. So seien Stand Ende März von den 2800 angebotenen Stellen im Ausbildungsjahr 2022/2023 noch 1795 Plätze unbesetzt gewesen. Dementsprechend biete sich auch für Kurzentschlossene noch die Möglichkeit mit etwas Verspätung eine Ausbildung im laufenden Jahr zu beginnen.

Aber nicht nur Schüler und junge Berufseinsteiger sollen auf der BIM angesprochen werden. Denn laut Denzer-Urschel ist Ausbildung zwar „der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft der Jugendlichen“. Zeitgleich seien aber auch „64 Prozent der Menschen ohne Berufsabschluss aus dem Erwachsenenbereich“. Und gerade für diese wolle man auch Anlaufstelle sein – das Stichwort laute Qualifikation. Dem schließt sich Bianca Böhnlein, Leiterin des Regionalbüros für berufliche Fortbildung, an: „Qualifizierung ist ein echtes Mittel gegen den Fachkräftemangel.“ Aber auch für Menschen aus anderen Sprachräumen wolle man attraktive Angebote zur Aus- und Weiterbildung liefern. Schließlich werde es immer schwerer „den Bedarf an Arbeitskräften rein auf dem inländischen Markt zu decken“.

Erstmalig auch Studium als separater Schwerpunkt

Elmar Breithaupt, BIM-Koordinator bei der Agentur für Arbeit Offenburg, stimmt zu. Er freut sich, dass man, insbesondere am ersten Messetag, bereits sehr viele Anmeldungen von jungen Franzosen aus dem Grenzgebiet habe. Mehr als 1000 französische Schüler erwarte man am Freitag.

Abschließend betont Breithaupt, dass der erfolgreiche Werdegang der BIM auch an der Ausstellerzufriedenheit gemessen werden könne. Dafür spreche die Geschwindigkeit, mit der die Aussteller die Plätze gebucht hätten. Aber auch das stetige Wachstum der Ausstellerzahl, der Ausbau der Angebote und die hohe Zahl der wiederkehrenden Unternehmen. So seien von den 95 Unternehmen, die an der ersten BIM teilgenommen haben immerhin 20 ohne Pause bei jeder BIM dabei.

Eckdaten zur BIM

Die BIM findet am Freitag und Samstag, 12. und 13. Mai, jeweils von 9 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenlos, jedoch ist eine Online-Registrierung unter www.berufsinfomesse.de erforderlich. Dort findet man auch eine Liste aller Aussteller, sowie der angebotenen Vorträge und Themenschwerpunkte. Vor Ort gibt es kostenfreie Parkmöglichkeiten, auch einen Shuttle-Service vom Bahnhof und „Park and Ride“-Parkplatz am Flugplatz Offenburg wird es geben.