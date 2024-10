Zum 15-Jährigen von Chance für Benin: Den Pflanzentauschtag gab es dieses Mal in Kippenheim im XL-Format

1 Diese Pflanze hat einen neuen Besitzer gefunden. Foto: Schillinger-Teschner

Seit 15 Jahren hilft der Verein „Chance für Benin“ mangelernährten Kindern in dem westafrikanischen Land. Um das zu feiern, haben die Vorsitzenden, das Ehepaar Bahner, den Pflanzentauschtag dieses Jahr besonders groß gestaltet.









„Quasi als kleine Feier zum 15-jährigen Bestehen des Vereins haben wir den Pflanzentauschtag etwas größer als sonst aufgezogen“, erklärten die Eheleute Bahner unserer Redaktion. Anfang September 2009 wurde der Verein Chance für Benin gegründet. Der Verein setzt sich somit bereits seit 15 Jahren für mangel- und fehlernährte Kinder im Centrum Vinidogan ein. Als Entwicklungshelfer haben die Eheleute Bahner Benin in Westafrika in den 1990er-Jahren kennen und lieben gelernt. Dort, in einem der ärmsten Länder der Welt, haben sie die große Not und das Leid der Kleinsten und Schwächsten aus nächster Nähe miterlebt und waren sich einig: „Hier ist Hilfe dringend nötig“. So gründeten sie „Chance für Benin“ und der Aufbau des Kinderregenerationszentrums nahm seinen Anfang. Vinidogan bedeutet übersetzt „Das Kind soll leben“. Ein Name, dem der Verein in mehr als 1000 Fällen gerecht wurde.