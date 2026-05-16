Bosch schrieb zuletzt rote Zahlen und will Stellen in großem Stil abbauen. Der Aufsichtsratschef sieht in der Krise eine Herausforderung. Sein Wertegerüst habe der Konzern aber nicht verloren.
Stuttgart (dpa/lsw) - Bosch-Aufsichtsratschef Stefan Asenkerschbaumer hat mit Blick auf die Krise in der Industrie und den Stellenabbau beim Autozulieferer und Technologiekonzern die Werte des Unternehmers Robert Bosch hervorgehoben. "Im Hinblick auf unser Wertegerüst ist wichtig, dass für Robert Bosch immer das langfristige Überleben des Unternehmens im Mittelpunkt stand", sagte Asenkerschbaumer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Für dieses Ziel habe er keine Opfer gescheut. "Denn das Überleben des Unternehmens sichert alles andere."