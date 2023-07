1 Daniel Siek und Brigitte Meinhardt vor dem Haus in der Hauptstraße in Hugsweier, in dem sie bis zu dem Brand in der Nacht zu Mittwoch mit ihren drei Kindern gelebt haben. Jetzt ist das Gebäude unbewohnbar, ihr ganzes Hab und Gut vernichtet. Sie stehen buchstäblich auf der Straße. Foto: Wendling

Nach einem Hausbrand in Hugsweier ist eine fünfköpfige Familie völlig verzweifelt. Brigitte Meinhardt, Daniel Siek und ihre Kinder haben zuletzt im Auto übernachtet. Nun bitten sie die unsere Leser um Hilfe. Sie brauchen vor allem ein Dach über dem Kopf.









Meinhardt und Siek haben drei Kinder, ein Mädchen von elf Jahren und zwei Jungs, 14 und 16 Jahre alt. Alle zusammen kamen am Donnerstagabend in die Redaktion unserer Zeitung, weil sie nicht mehr weiter wussten. „Wir haben alles verloren“, sagte Siek. Ihnen seien nur noch die Kleider geblieben, die sie am Leib tragen. Sie hoffen auf die Solidarität in der Bevölkerung.