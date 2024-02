Die Polizei hat am Donnerstag die Suche nach dem vermissten Maik W. aus Zimmern ob Rottweil aufgenommen.

Der 21-Jährige hatte am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr seinen Wohnort in Zimmern ob Rottweil verlassen und dürfte sich zuletzt am selben Tag gegen 10.15 Uhr in VS-Schwenningen aufgehalten haben, seither gilt er als vermisst. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, so die Polizei.

Lesen Sie auch

Der Gesuchte ist 1,78 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er graue Schuhe, eine graue Jogginghose und eine grüne dünne Daunenjacke mit weißer Aufschrift auf der Kapuze. Weiterhin trägt er regelmäßig eine dunkelblaue Basecap unter der Kapuze seiner Daunenjacke.

Hier gibt es ein Foto des Vermissten

Ein Bild des 21-jährigen Vermissten ist unter diesem Link abrufbar.

Hinweise zum Aufenthalt des Gesuchten nimmt das Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741/477-0 entgegen.