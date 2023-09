1 Rolf Wursters Fuso-Lastwagen hat längst keine Tüv-Plakette mehr. Foto: Bäßler

Der Baumpfleger Rolf Wurster freut sich auf seinen neuen Spezial-Lastwagen. Bei der Arbeit stellt er fest: Das Fahrzeug ist nicht verkehrssicher. Ein zermürbender Kampf um Entschädigung beginnt.











Der grasgrün lackierte Lastwagen steht schon lange unbewegt vor dem Wohnhaus von Rolf Wurster am Rand des Ortes Simmersfeld im Landkreis Calw. Ein Luftkurort, aber der 64-jährige Unternehmer fühlt sich krank: Schlafstörungen, Bluthochdruck, Tinnitus. Unkraut schickt sich an, an der Karosserie des Autos hinaufzuklettern. „Natürlich packt einen die Wut“, sagt Wurster.