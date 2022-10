1 Wie haben die Kfz-Zulassungsstellen in der Region geöffnet? Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Die Förderung für den Kauf eines E-Autos in Höhe von bis zu 6000 Euro wird gegen Ende des Jahres gekürzt, die von Hybrid-Autos fällt sogar komplett weg. Wer sein Auto nicht rechtzeitig bei den Zulassungsstellen anmeldet, verliert also Geld. Doch hinzu kommt die Energiekrise - und in Auto-Foren wird bereits gebangt: Schließen die Zulassungsstellen früher, um Energie zu sparen?















Link kopiert

Wird zum Jahresende ein Ansturm an Zulassungen erwartet? Wir haben bei den Zulassungsbehörden der Landkreise in der Region nachgefragt.

Zulassungsbehörden im Schwarzwald-Baar-Kreis

Die Zulassungsstellen im Schwarzwald-Baar-Kreis haben laut Pressesprecherin Frau Frank auch „zwischen den Jahren regulär geöffnet. Die letzte Möglichkeit, sein Fahrzeug zuzulassen, besteht am 30. Dezember.“ Auch hier werden die schon länger bestehenden Probleme mit diversen Lieferketten bemerkbar, betont die Sprecherin. Man gehe zum Jahresende von keinem Ansturm aus, aber von einer erhöhten Zulassungszahl. Die Öffnungszeiten bleiben wie folgt:

Villingen-Schwenningen:

Mo - Mi: 08:00 - 11:30 Uhr

Do: 08:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 17:30 Uhr

Fr: 08:00 - 11.30 Uhr

Donaueschingen:

Mo - Mi: 08:00 - 14:00 Uhr

Do: 08:00 - 13:00 und 14:00 - 17:30

Fr: 08:00 - 11:30 Uhr



Hier geht es zur Online-Terminvereinbarung der Zulassungsbehörden des Schwarzwald-Baar-Kreis.

Zulassungsbehörde im Kreis Rottweil

Der Landkreis Rottweil rechnet aktuell mit keinem großen Zulassungsansturm, jedoch lasse sich das nicht sicher voraussagen. Brigitte Stein, Pressesprecherin des Landratsamtes in Rottweil, meint: "Eine Regelung über eine Änderung der üblichen Öffnungszeiten des Landratsamtes zwischen den Jahren ist noch nicht getroffen." Es bleibt bislang bei den üblichen Öffnungszeiten, die da lauten:

Mo - Mi: 8:30 - 11:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr

Do: 8:30 - 11:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr

Fr: 8:30 - 11:30 Uhr

Auf der Homepage des Landratsamtes Rottweil können online Termine gebucht werden.

Zulassungsbehörden im Zollernalbkreis

Im Zollernalbkreis werde von der Verwaltung nach verschiedenen Möglichkeiten gesucht, Energie einzusparen, wie ein Sprecher des Landratsamts erklärt. Es werde erwartet, dass die Zulassungen ansteigen, mit dem großen Ansturm werde jedoch nicht gerechnet. Die Öffnungszeiten der Zulassungsstellen bleiben daher unverändert.

Balingen:

Mo + Di: 7.30 - 12.00 und 13.30 - 16.00

Mi: 7.30 - 14.00

Do: 7.30 - 12.00 und 13.30 - 17.30

Fr: 7.30 - 13.00

Hechingen:

Mo + Di: 7.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr

Mi: 7.30 - 14.00 Uhr

Do: 7.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.30 Uhr

Fr: 7.30 - 13.00 Uhr

Albstadt-Ebingen:

Mo + Di: 7:30 - 12:00 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr

Mi: 7:30 - 14:00 Uhr

Do: 7:30 - 12:00 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr

Fr: 7:30 - 13:00 Uhr

Auf der Webseite der Zollernalb-Zulassungsstellen ist es möglich, Termine zu buchen.

Zulassungsbehörden im Kreis Freudenstadt

Laut der Pressesprecherin des Landratsamtes Freudenstadt, Sabine Eisele, lässt sich aktuell nicht einschätzen, ob die Zulassungsstelle einen Ansturm erwartet. Außerdem betont sie: "Die Zulassungen sind von der Lieferung der Fahrzeuge abhängig und die Lieferfristen sind derzeit sehr lang. Wir sind aber darauf vorbereitet." Die Zulassungsstelle in Freudenstadt hält die normalen Öffnungszeiten ein. Der letzte Tag, an dem eine Zulassung in Freudenstadt möglich sein wird, ist am Freitag, 30. Dezember.

Freudenstadt:

Mo: 8:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 15:30 Uhr

Di: 8:00 - 15:30 Uhr

Mi: 8:00 - 12:30 Uhr

Do: 8:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:30 Uhr

Fr: 8:00 - 12:30 Uhr

Horb:

Mo: 8:00 - 12:00 und 14:00 - 15:30 Uhr

Di: 8:00 - 15:30 Uhr

Mi: 8:00 - 12:30 Uhr

Do: 8:00 - 12:00 und 14:00 - 17:30 Uhr

Fr: 8:00 - 12:30 Uhr

Auf der Homepage des Landkreises Freudenstadt kann eine Online-Zulassung erfolgen.

Zulassungsbehörden im Kreis Calw

Die Öffnungszeiten der Calwer Zulassungsstelle bleiben vorläufig gleich. Janina Dinkelaker, Pressesprecherin des Landratsamtes in Calw, teilte gegenüber unserer Redaktion mit: "Angesichts der übrigen wirtschaftlichen Lage sowie der weiterhin andauernden Knappheit an Ressourcen sind Autos auf dem Markt derzeit entweder nicht verfügbar oder haben lange Lieferzeiten. Bei Veränderung der Gesamtlage könnte sich hier eine Änderung ergeben, dies bleibt abzuwarten." Man sei auf Kfz-Zulassungen vorbereitet und nehme diese unmittelbar vor. Die Kunden können bis zum letzten Öffnungstag des Jahres vorbeikommen. Sollte es zu Einschränkungen oder Schließungen kommen, werde rechtzeitig darüber informiert.

Calw:

Mo: 7.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr

Di + Mi: 7.30 - 12.00 Uhr

Do: 8.30 - 12.00 Uhr und 12.00 - 18.30 Uhr

Fr: 7.30 - 12.00 Uhr

Bad Wildbad-Calmbach:

Mo.-Mi: 7.30 - 12.00 Uhr

Do: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.30 Uhr

Fr: 7.30 - 12.00 Uhr

Nagold:

Mo - Mi: 7.30 - 12.00 Uhr

Do: 8.30 - 12.00 Uhr und 12.00 - 18.30 Uhr

Fr: 7.30 - 12.00 Uhr

Unter diesem Link ist es möglich, online einen Termin für den Kreis Calw zu buchen.

Zulassungsbehörden im Ortenaukreis

Die Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsstellen des Ortenaukreises in Offenburg, Achern, Kehl, Lahr und Wolfach ändern sich bis einschließlich 22. Dezember und im neuen Jahr voraussichtlich nicht. Geänderte Öffnungszeiten gibt es lediglich zwischen den Jahren und zum Jahresbeginn. Auch im neuen Jahr sind die Zulassungsstellen vom 2. Januar 2023 bis zum 4. Januar 2023 geöffnet.

Offenburg:

Mo: 8:00 - 12:00 Uhr

Di: 8:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr

Mi: 8:00 - 12:00 Uhr

Do: 8:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr

Fr: 7:30 - 12:00 Uhr

Achern:

Mo - Mi: 8:00 -12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr

Do: 8:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr

Fr: 7:30 - 12:00 Uhr

Kehl:

Mo + Di: 8:30 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr

Mi: 8:30 - 12:00 Uhr

Do: 8:30 - 12:00 und 14:00 - 16:30 Uhr

Fr: 8:30 - 12:00 Uhr

Lahr:

Mo + Di: 8:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr

Mi: 8:00 - 12:00 Uhr

Do: 8:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr

Fr: 7:30 - 12:00 Uhr

Wolfach:

Mo - Mi: 7:30 - 15:30 Uhr

Do: 7:30 - 17:30

Fr: 7:30 - 12:00 Uhr

Unter diesem Link können Wunschtermine für den Ortnaukreis online beantragt werden.

Zulassungsbehörde in Tübingen

Die Öffnungszeiten bleiben bislang gleich. Eine Kompensation durch zusätzliche Termine in der Woche vor Weihnachten wäre möglich. Schließungen zwischen Weihnachten und Neujahr sind noch nicht geklärt, aber darüber wird es frühzeitig Informationen geben, ebenso über die letzten Zulassungsstage dieses Jahres. Laut Pressesprecherin Martina Guizetti rechnet man aktuell mit keinem Ansturm.

Mo - Mi: 7:30 - 15:00 Uhr

Do: 7:30 - 17:30 Uhr

Fr: 7:30 - 12:00 Uhr

Zulassungstermine für Tübingen sind online über die Homepage buchbar.

Zulassungsbehörde in Stuttgart

Laut Pressesprecher Martin Thronberens ist es durchaus vorstellbar, dass bis zum Ende des Jahres 2022 mit einem verstärkten Eingang von Zulassungsvorgängen in Bezug auf die Hybrid- bzw.- Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge zu rechnen ist. Öffnungszeiten bleiben bislang gleich. Einschränkungen oder Schließungen seien bisher nicht zu erwarten. Ein Ansturm wäre vorstellbar. Der letzte mögliche Zulassungstag ist der 30. Dezember.

Mo: 7:15 - 12.15 und 13:30 - 14:45 Uhr

Di + Mi: 7:15 - 12:15 Uhr

Do: 7:15 - 12:15 und 13:30 - 16:45 Uhr

Fr: 7:15 - 12:15

Ein Wunschtermin kann auf der Webseite vereinbart werden.

Zulassungsbehörde Freiburg

Auch auf dem Freiburger Landratsamt ist es kaum vorherzusehen, wie die Situation Ende des Jahres aussehen wird. Wirtschaftliche Veränderungen bleiben abzuwarten. „Allerdings war über den Jahreswechsel immer ein gewisser Anstieg zu verzeichnen, auf den wir grundsätzlich vorbereitet sind“ meint Matthias Fetterer, Pressesprecher des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald.

Mo + Di: 7:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr

Mi: 7:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 18:00Uhr

Do: 7:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr

Fr: 7:00 - 12:00 Uhr

Die Webseite des Landratsamtes bietet die Chance, einen Termin online zu reservieren.