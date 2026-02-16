Zulassungsprozess kommt voran: Lufthansa verkauft bislang gesperrte Business-Sitze

Monatelang musste Lufthansa in ihren neuen Boeing-Jets auf den Verkauf der meisten Sitze in der Business Class verzichten. Nun ist die Wende offenbar geschafft.
Frankfurt/Main - Die Langstreckenflugzeuge sind nagelneu, doch bislang durften die meisten der teuren Business-Sitze nicht verkauft werden. Nun hat Lufthansa eine Wende geschafft: Für Abflüge vom 15. April an können 25 von 28 Business-Sitzen in der neuen Boeing 787 gebucht werden, wie das Unternehmen mitteilte. Bislang waren von der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde FAA nur vier Sessel freigegeben.