Zukunftskonferenz Loßburg: Machbare Ideen für die Gemeinde der Zukunft oder Luftschlösser?

60 Teilnehmer haben bei einer Zukunftskonferenz Visionen für Loßburg im Jahr 2036 erarbeitet. Wie geht es weiter?
Die Gemeinde Loßburg im Jahr 2036 ist digital, CO2-neutral und familienfreundlich. Bedarfsgerechter Wohnraum steht bereit, ohne dabei wertvolle Flächen zu versiegeln. Dank eines Mobilitätskonzepts kann das Auto auch mal stehen gelassen werden. Loßburg verfügt über eine belebte und grüne Ortsmitte, die Begegnungen ermöglicht, genau so wie ausgebaute Sport- und Freizeitstätten. Das soziale Miteinander ist stark – und weil im Ort so vieles passt, siedeln sich auch innovative Firmen an.