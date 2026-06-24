Zukunftskonferenz Loßburg: Machbare Ideen für die Gemeinde der Zukunft oder Luftschlösser?

60 Teilnehmer haben bei einer Zukunftskonferenz Visionen für Loßburg im Jahr 2036 erarbeitet. Wie geht es weiter?

Die Gemeinde Loßburg im Jahr 2036 ist digital, CO2-neutral und familienfreundlich. Bedarfsgerechter Wohnraum steht bereit, ohne dabei wertvolle Flächen zu versiegeln. Dank eines Mobilitätskonzepts kann das Auto auch mal stehen gelassen werden. Loßburg verfügt über eine belebte und grüne Ortsmitte, die Begegnungen ermöglicht, genau so wie ausgebaute Sport- und Freizeitstätten. Das soziale Miteinander ist stark – und weil im Ort so vieles passt, siedeln sich auch innovative Firmen an.

Das sind zumindest die Visionen der 60 Teilnehmer der Zukunftskonferenz, die Ende März an zwei halben Tagen im Kinzighaus stattfand. Doch was wird aus den Ideen nun? Und sind diese in Zeiten klammer Kassen überhaupt realistisch - oder handelt es sich um Luftschlösser? Darüber diskutierte der Loßburger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, nachdem Lothar Sauter von der Bürger-Energie Nordschwarzwald-Gäu als Initiator der Konferenz die Ergebnisse vorgestellt hatte.

Für Klaus Eberhardt (CDU) sind es nur „viele Wunschvorstellungen, die Geld kosten, was nicht vorhanden ist“. Sich daran zu orientieren, „bringt uns nicht weiter“.

Meinungen gehen auseinander

Doch seine These blieb nicht ohne Widerspruch. Ja, die Gemeinde habe Geldprobleme, sagte Werner Faulhaber (FWV). „Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass wir ein Zielbild haben.“ Es seien einige Ideen dabei, die auch ohne Geld realisiert werden könnten, wie eine Vereinsmesse. Dem pflichtete Thomas Gisonni (GL) bei: Es seien konkrete Projekte und nicht nur Fantasien, die viel Geld kosten. Er habe schon andere Präsentationen zu Zukunftsvisionen erlebt, da sei „das hier konkreter“.

Auch Stefan Burkhardt (FWV) nannte die Ergebnisse eine Chance angesichts der Finanznot. In der Zeit, als die Kassen noch gefüllt waren, habe sich eine Empfängermentalität breit gemacht. „Jetzt müssen wir wieder mehr gemeinsam machen.“ Wichtig seien jetzt Zwischenziele, die erreichbar sind, meinte Marco Eberhardt (CDU).

Bürgermeister Christoph Enderle und Initiator Sauter griffen diese Gedanken auf und machten deutlich, dass es ohne das Engagement der Bürger, aber auch ohne ein professionelles Projektmanagement, nicht gehen wird. Enderle nahm auch den Gemeinderat in die Pflicht: Dieser müsse bei den Projekten Prioritäten setzen und diese dann in die Bevölkerung zurückspielen, damit die Bürger Arbeitsgruppen bilden können – ohne dass dabei ein „Schattengemeinderat“ entsteht.

Nächste Schritte sollen zügig folgen

In einer Sache waren sich dann (fast) alle einig: Es müssen jetzt zügig nächste Schritte folgen, bevor die Dynamik, die bei der Zukunftskonferenz entstanden ist, wieder nachlässt. Dem Beschlussvorschlag, dass der Gemeinderat eine Prioritätenliste der Projekte erstellt, damit in Zusammenarbeit mit Sauter als Koordinator zeitnah erste Themen bearbeitet werden können, stimmten mit Ausnahme von Klaus Eberhardt alle Ratsmitglieder zu.

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Während bei den meisten der anfangs genannten Zielbilder für 2036 wie „Das soziale Miteinander in der Gemeinde stärken“ bereits konkrete Projektideen erarbeitet wurden, fehlt es beim Ziel einer kinder-, jugend- und familienfreundlichen Gemeinde noch an solchen.

Uta Schumacher (GL) führte dies darauf zurück, dass das Format der Zukunftskonferenz nicht für Jugendliche geeignet sei. Sie schlug vor, in Schulen zu gehen, und dort gemeinsam mit den Jugendlichen Ideen zu entwickeln. Das sei auch aus einem anderen Grund wichtig: Erwachsene kehren häufig wieder in Gemeinden zurück, in denen sie als Jugendliche mitwirken konnten und dadurch Selbstwirksamkeit erlebten.

Protest wegen Bahnhalt?

Klaus Eberhardt kritisierte in der Diskussion um die Ergebnisse der Zukunftskonferenz, dass der ÖPNV im ländlichen Raum „überbewertet“ sei und die Kosten einer besseren Anbindung, wie von den Teilnehmern gewünscht, am Ende der Bürger trage.

Bürgermeister Enderle entgegnete, dass auch mit wenig Geld etwas bewegt werden könne – etwa, in dem man das ÖPNV-Taxi bekannter mache, Carsharing weiterentwickele oder eine Arbeitsgruppe eine Montagsdemo für den Bahnhalt organisiert. „Am besten vor der DB-Zentrale“, meinte Enderle. Seit Ende 2024 halten am Loßburger Bahnhof nur noch wenige Züge.