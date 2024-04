1 Rund 30 Teilnehmer informierten sich über den Stand beim MVZ Ettenheim. Foto: Decoux

Einen Einblick in den Betrieb des Medizinischen Versorgungszentrums erhielten Interessierte im Rahmen der Sommerakademie der VHS in Kooperation mit der Stadt Ettenheim. Auch die Baustelle der neuen geriatrischen Klinik wurde besucht.









Link kopiert



Wenn der Klinik-Neubau ab Ende des kommenden Jahres in Betrieb gehen wird, können insgesamt 60 geriatrische Patienten dort stationär behandelt werden. Beim Besuch der Sommerakademie-Teilnehmer befand sich die Klinik noch im Rohbau. „Wir können heute deutlich mehr Informationen geben als bei der vorherigen Besichtigung“, sagte Bürgermeister Bruno Metz bei der Begrüßung der rund 30 Bürger aus der Region. „Wir nehmen ständig wahr, dass die Bürger nicht wissen, was hier im MVZ tatsächlich läuft, was geplant ist und wie weit die Umbaumaßnahmen fortgeschritten sind“, so Metz. Die Ambulanz, wie sie in der Vergangenheit im Ortenau-Klinikum geführt wurde, besteht weiterhin – und es kommt noch viel mehr. Facharztpraxen für Chirurgie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie, die Innere Medizin sowie die Psychosomatische Medizin sind am MVZ angesiedelt.