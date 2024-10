Zukunft planen: So bringt eine Lahrer Sozialstation 92 500 Essen zu den Senioren

1 Eine Mitarbeiterin der Sozialstation liefert das Essen aus. Foto: Katholische Sozialstation St. Vinzenz

Es gibt für Senioren gute Gründe, auf Essen auf Rädern zurückzugreifen. In der Stadt gibt es längst eine ganze Reihe von Anbietern, die Mahlzeitendienste anbieten. Mit der Katholischen Sozialstation hat sich die LZ-Redaktion zum Gespräch getroffen.









Selberkochen ist aufwendig und im Alter oft mit einer Menge Stress verbunden. Und wer kochen will, muss zuvor einkaufen. Auch das ist oft mühsam. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist so oft nicht aufrechtzuerhalten, vor allem dann, wenn man alleinstehend ist. Deshalb steigt die Nachfrage nach „Essen auf Rädern“ stetig an. Ein Anbieter von Bringmahlzeiten in Lahr und Umgebung ist die Katholische Sozialstation St. Vinzenz.