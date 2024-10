Zukunft planen aber sicher: „Je innovativer die betriebliche Altersvorsorge, desto stärker die Mitarbeitergewinnung“

1 Georg Pamboukis Foto: JONAS KINSKI

Wer seinen Lebensstandard im Alter halten möchte, sollte finanziell vorsorgen. Arbeitgeber können ihre Mitarbeiter dabei gezielt unterstützen.









Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) gehört zu den wichtigsten Mitarbeiter-Benefits. Besonders bei Auszubildenden und jungen Berufseinsteigern gilt sie als attraktiv, da die hohe staatliche Förderung und die Arbeitgeberzuschüsse den Eigenanteil des Arbeitnehmers auf ein Minimum reduzieren, weiß Georg Pamboukis, Geschäftsführer des GPI-Service-Centers in Nagold. Man spricht hier auch von „Systemrendite“. Der Experte für betriebliche Vorsorgelösungen beobachtet, dass junge Erwachsene beim Thema Altersvorsorge kein Risiko eingehen und auf eine höchstmögliche Sicherheit sowie eine gute Rendite setzen. Sein Unternehmen betreut mehr als 1200 Unternehmen in ganz Deutschland. Die Anlageformen hätten sich allerdings aufgrund der niedrigen Zinsen und der Inflation geändert. Obwohl die meisten noch „konservativ unterwegs“ seien, werde nun mehr Wert auf eine solide Beimischung (Aktien, ETFs – Exchange Traded Fund-, und Sachwerte) gelegt. Zu den alternativen Investments gehören, so Pamboukis, unter anderem auch Rohstoffe.