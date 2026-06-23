Zukunft in Weil am Rhein: Dank neuem Domizil für die Zukunft gerüstet

Mit der Schlüsselübergabe für die neuen Räumlichkeiten für DRK und DLRG im Hafengebiet von Weil am Rhein beginnt nun der Ausbau. Die Vereine richten sich ein.
Es tut sich was: Bei der offiziellen Schlüsselübergabe der neuen Räumlichkeiten in der Mülhauser Straße war den Verantwortlichen der örtlichen Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Weil am Rhein-Haltingen die Vorfreude deutlich anzumerken. Beide Organisationen haben bereits einige Arbeitseinsätze vor Ort geleistet. Bis sie aber um- und einziehen können, werden noch einige Monate vergehen.