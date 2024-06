In Gütenbach werden Ideen jetzt mit Leben gefüllt

Das Projekt „Wir lassen die Zukunft im Dorf" nimmt Konturen an. Ideen werden kund getan. Bürgermeisterin Lisa Hengstler (Mitte) begrüßte Teilnehmer und Coach Ute Noack (links).

Das Projekt „Wir lassen die Zukunft im Dorf“ nimmt Konturen an. Vom Jugendtreff über Mittagstisch bis zum Theater: Viele Anregungen soll nun verwirklicht werden. Erste Angebote gibt es bereits ab Herbst.









Am Mittwoch war es so weit: Gütenbacher Bürger und die Verwaltung wagen einen elementaren Schritt, um „Wir lassen die Zukunft im Dorf“ Realität werden zu lassen. Produktiv war das Treffen von annähernd 30 Personen in der Mehrzweckhalle.