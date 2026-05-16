Zukunft für Rathaus unklar: Holzener Ortsverwaltung zieht in „Dorfmitte“

Die Ortsverwaltung soll bald in die Dorfmitte Holzen umziehen. Für das bald leerstehende Alte Rathaus sucht die Stadt Kandern noch einen Käufer – offen ist, ob der Plan aufgeht.
Seit 2021 hat Holzen eine neue Dorfmitte – und das ist wortwörtlich gemeint. Der Gebäudekomplex „Dorfmitte“ entwickelt sich seitdem schrittweise zu einem zentralen Treffpunkt im Ort. Und das Konzept eines multifunktionalen Begegnungsorts scheint aufzugehen: Ein großer Teil der Veranstaltungen findet inzwischen hier statt. Bei der Hauptversammlung im April zog die Genossenschaft Dorfmitte Holzen eine positive Bilanz. Ein wichtiges Puzzleteil fehlt allerdings noch: der Umzug der Ortsverwaltung. Damit wäre die neue Dorfmitte endgültig im Zentrum des öffentlichen Lebens angekommen. Die Stadt Kandern hat sich für 430.000 Euro in die Genossenschaft eingekauft, um die Ortsverwaltung in der Dorfmitte unterzubringen. Bereits im Februar war der notarielle Vertrag mit der Stadt abgeschlossen worden. Jetzt, im Mai, soll das Geld an die Genossenschaft überwiesen werden.