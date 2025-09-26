Zukunft des Schwenninger ’s Rössle: Ein Beschluss mit vielen Fragezeichen

1 Das Uhrenindustriemuseum, um das sich ursprünglich einmal das Bürk-Areal ansiedeln sollte, ist aus dem Fokus der Entscheidungen geraten. Foto: Mareike Kratt Die Entscheidung rund ums Schwenninger ’s Rössle wirkt befremdlich, findet unsere Autorin. Doch sie hat auch einen kleinen Hoffnungsschimmer.







Was überrascht nach der jüngsten Gemeinderatssitzung mehr: Dass das ’s Rössle doch nicht abgerissen, sondern nur umgebaut wird – oder dass die Schwenninger Museen künftig im ehemaligen Einkaufscenter Platz finden sollen? Befremdlich mag zunächst beides sein. Fraglich ist auf jeden Fall, wieso die Umbau-Lösung plötzlich, nach so vielen Jahren Leerstand, diskutiert und sofort umgesetzt wird. Fraglich ist auch, warum die Museums-Lösung, die noch vor zwei Jahren belächelt und schnell wieder verworfen wurde, nun plötzlich doch bejaht wird.