Zukunft des Schwenninger ’s Rössle: Ein Beschluss mit vielen Fragezeichen
1
Das Uhrenindustriemuseum, um das sich ursprünglich einmal das Bürk-Areal ansiedeln sollte, ist aus dem Fokus der Entscheidungen geraten. Foto: Mareike Kratt

Die Entscheidung rund ums Schwenninger ’s Rössle wirkt befremdlich, findet unsere Autorin. Doch sie hat auch einen kleinen Hoffnungsschimmer.

Was überrascht nach der jüngsten Gemeinderatssitzung mehr: Dass das ’s Rössle doch nicht abgerissen, sondern nur umgebaut wird – oder dass die Schwenninger Museen künftig im ehemaligen Einkaufscenter Platz finden sollen? Befremdlich mag zunächst beides sein. Fraglich ist auf jeden Fall, wieso die Umbau-Lösung plötzlich, nach so vielen Jahren Leerstand, diskutiert und sofort umgesetzt wird. Fraglich ist auch, warum die Museums-Lösung, die noch vor zwei Jahren belächelt und schnell wieder verworfen wurde, nun plötzlich doch bejaht wird.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Neue Pläne fürs Rössle: Chance oder Gefahr für die Schwenninger Museen?

Neue Pläne fürs Rössle Chance oder Gefahr für die Schwenninger Museen?

Das ’s Rössle bleibt – und soll künftig auch die Schwenninger Museen vereinen. Diese waren für den Standort Muslenplatz vorgesehen. Was sagen die Verantwortlichen dazu?

Zurecht kann man den ursprünglichen – genialen – Museumsplänen rund ums Bürk-Areal nach dieser politischen Entscheidung noch mehr hinterher trauern. Doch nehmen wir’s auch positiv: Frequenz ins ’s Rössle wird die Kultur auf jeden Fall mehr bringen als nur die Verwaltung – und könnte somit auch zur Chance für die Innenstadt werden.

 