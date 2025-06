Zukunft des Nationalkeepers: Barça hat neuen Langzeit-Torwart - Was macht ter Stegen?

Barcelona - Nach tagelangen Spekulationen hat der FC Barcelona die Verpflichtung seiner potenziellen neuen und vor allem langfristigen Nummer eins perfekt gemacht. Der 24 Jahre alte Joan García kommt für 25 Millionen Euro vom Stadtrivalen Espanyol und erhält beim spanischen Meister und Pokalsieger einen Sechsjahresvertrag bis Ende Juni 2031. Am Freitag soll er unterschrieben werden.

"Garant für die Gegenwart und die Zukunft", hieß es in der Mitteilung des Clubs, der parallel auch mit Hochdruck daran arbeitet, den 22 Jahre alten Nico Williams von Athletic Bilbao für die Offensive zu verpflichten.

Im Tor will sich Berichten zufolge Marc-André ter Stegen der neuen Herausforderung in der WM-Saison stellen und den FC Barcelona, zu dem er im Sommer 2014 von Borussia Mönchengladbach wechselte, nicht vorzeitig verlassen. Interesse soll unter anderem Galatasaray Istanbul haben, wohin bereits Nationalmannschaftskollege Leroy Sané wechselte.

Kampf um die Nummer 1 in der WM-Saison?

Ter Stegens Vertrag bei den Katalanen ist noch drei Jahre gültig. Wegen der weiterhin hohen Schulden kann sich der Club einen teuren Ersatzkeeper aber nicht leisten. Berichten zufolge soll ter Stegen angeboten worden sein, im Falle eines Wechsels ein Jahresgehalt ausgezahlt zu bekommen.

Der 33-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit durch seine schwere Knieverletzung monatelang ausgefallen war, äußerte sich öffentlich bisher kaum zu der Angelegenheit. Am Rande der jüngsten Nations-League-Spiele hatte ter Stegen zumindest betont, dass er auch kommende Saison für den FC Barcelona spielen will.

Welche Rolle Hansi Flick spielt, der den FC Barcelona nun seit einem Jahr sehr erfolgreich trainiert, ist unklar. "Flick-Ter Stegen: die Geschichte eines Missverständnisses", titelte schon das Fachblatt "Sport".

Um ter Stegens Ausfall in der vergangenen Saison zu kompensieren, hatte der Club den ehemaligen polnischen Nationalkeeper Wojciech Szczęsny reaktiviert, allerdings nur mit einem Vertrag bis zum 30. Juni dieses Jahres. Berichtet wurde aber bereits, dass er noch ein weiteres Jahr beim FC Barcelona bleiben soll. Ein weiterer Keeper im Kader ist Iñaki Peña, dessen Vertrag 2026 endet.

Kommt auch noch Williams für die Offensive?

Bei FC Barcelona wird er in der neuen Saison womöglich auch mit Williams spielen. Der Europameister könnte dann auch im Verein ein kongeniales Duo mit Supertalent Lamine Yamal (17) bilden. Berichten zufolge flog eine Delegation nach Ibiza, um die Verpflichtung von Williams voranzutreiben. Der Offensiv-Mann, an dem auch der FC Bayern Interesse haben soll, macht auf der Insel Urlaub und soll intern sein Interesse an einem Wechsel zum FC Barcelona deutlich gemacht haben. Allerdings müssen die Katalanen auch ihre weiterhin angespannte Finanzlage immer berücksichtigen, um die Spieler dann auch bei der Liga registrieren zu können.