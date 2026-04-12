Das Unternehmernetzwerk von Pro Lörrach ist gut aufgestellt. Das ist wichtig, denn die Herausforderungen sind enorm.
Viele Köche verderben den Brei? Nicht unbedingt, wie an der Zusammenarbeit des Pro Lörrach-Vorstands deutlich wird. Die Entscheidung für ein Führungstrio mit Peter Vogl, Marion Ziegler-Jung und Gerhard Schneider hat sich bewährt: Die Aufgaben wurden auf mehreren Schultern verteilt, damit hat Pro Lörrach an Dynamik und Effektivität gewonnen. Vogl ist der erfahrene Einzelhändler, Schneider bringt Expertise aus der Finanz-, Immobilien- und Marketingbranche mit und Ziegler-Jung ist Wirtschaftsförderin der Stadt Lörrach mit kurzem Draht ins Rathaus. Bei ihnen laufen die Fäden dieses Netzwerks zusammen, gemeinsam erweitern und stärken sie es mit ihrem Fachwissen.