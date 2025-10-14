Zukunft des FC 08 Villingen: Neuanfang – Armin Distel und Reinhard Warrle machen den Weg frei
Finanzvorstand Reinhard Warrle macht den Weg für einen Neuanfang beim FC 08 frei. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen steht vor einem personellen und strukturellen Neuanfang. Die Vorstände Armin Distel und Reinhard Warrle treten nicht mehr zur Wahl an.

Der FC 08 teilt am Dienstagmittag mit: „Bei der bevorstehenden Hauptversammlung am Mittwoch, 5. November, um 19 Uhr im Villinger Münsterzentrum zeichnet sich ab, dass sich ein neu formiertes Team geschlossen um die Besetzung der Vorstandsposten bewerben könnte. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Armin Distel und Reinhard Warrle haben signalisiert, ihre Ämter für eine vollständige Neubesetzung des Vorstands freizumachen und damit einen kompletten Neuanfang an der Vereinsspitze zu ermöglichen. Ein potenzielles neues Team hat bereits erklärt, sich geschlossen als Gruppe zur Wahl zu stellen. Die Zusammensetzung dieses Teams wird noch vor der Hauptversammlung der Öffentlichkeit bekanntgegeben.“

 

So endet die Mitteilung des FC 08: „Die Einladung zur Mitgliederversammlung wurde fristgerecht an alle stimmberechtigten Mitglieder versandt.“

Kein Thema in der Mitteilung ist Denis Stogiannidis, der Vorstand Sport/Jugend. Es ist offen, ob dieser dann noch einmal zur Wahl antritt. Derzeit belegt der Oberligist den siebten Rang.

 