Zukunft des FC 08 Villingen: Mitgliederversammlung – Team um Frederick Bruno stellt sich zur Wahl

Montag, kurz nach 17 Uhr: Villingen teilt mit, dass sich ein Team um Frederick Bruno bei der Mitgliederversammlung zur Wahl stellt. Was macht aber Denis Stogiannidis?

Das ist die Mitteilung des FC 08 Villingen im Wortlaut: „Beim FC 08 Villingen steht ein personeller und struktureller Neuanfang bevor. Im Rahmen der kommenden Hauptversammlung am Mittwoch, 5. November, um 19 Uhr stellt sich ein neues Vorstandsteam zur Wahl. Die drei Kandidaten Alexander Steudtner, Frederick Bruno und Dominik Falk vereint eine klare Vision: Regionalität, Stabilität und Gemeinsamkeit sollen künftig die Arbeit an der Spitze des Traditionsvereins prägen.“

Marcel Yahyaijan Und weiter: „Dem möglichen neuen Vorstandsteam hat der FC 08-Geschäftsführer Sport, Marcel Yahyaijan, seine Unterstützung zugesagt. Unter dieser künftigen Führung würde er dem FC 08 als Geschäftsführer Sport erhalten bleiben und das Team beratend bei übergreifenden Vereinsthemen unterstützen. Zudem haben sich bereits mehrere derzeit ehrenamtlich und aktiv im Verein tätige Personen klar für dieses Team ausgesprochen und angekündigt, es bei der Mitgliederversammlung zu unterstützen.“

Der „Neuanfang“

Danach heißt es: „Der angestrebte Neuanfang wäre nicht nur personell, sondern auch inhaltlich: Nach Jahren interner Spannungen will das mögliche neue Vorstandsteam wieder für Einheit, Verlässlichkeit und ein aktives Vereinsleben stehen.“ Dabei würden die drei auf eine moderne Führungsstruktur, klare Verantwortlichkeiten und eine offene Kommunikation nach innen wie außen setzen.

„Unser Ziel ist es, den FC 08 Villingen sportlich und wirtschaftlich nachhaltig zu stärken – aber auch als gesellschaftlich verankerten Verein in der Region wieder stärker zu beleben“, betont das Kandidatenteam. Man wolle nahbar, transparent und lösungsorientiert arbeiten – ohne persönliche Eitelkeiten, dafür mit echtem Teamgedanken.

Die Kandidaten

Danach werden die Kandidaten vorgestellt. Der FC 08 schreibt: „Alexander Steudtner, Bauunternehmer, bringt Organisationsstärke und unternehmerisches Denken ein. Frederick Bruno, langjähriger 08-Spieler, U21-Coach und Geschäftsführer, steht für sportliche Identifikation und Vereinsbindung. Dominik Falk, Unternehmer und Finanzfachmann, soll für Planungssicherheit, Haushaltsklarheit und wirtschaftliche Kontinuität sorgen.“

Alle drei Kandidaten würden ausdrücklich die Mitgliederinitiative begrüßen, die dem Verein kürzlich ein Strategiekonzept mit fünf zentralen Säulen vorgelegt und dieses auch öffentlich vorgestellt hat.

Steudtner, Bruno und Falk würden in dem Papier eine sehr gute Arbeitsgrundlage sehen, um den FC 08 strukturell und organisatorisch zukunftsfähig aufzustellen. Besonders wichtig sei dem Team dabei die angestrebte Unterstützung der Initiative bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen. Dies sei ein entscheidender Baustein, um den Verein insgesamt belastbarer und breiter aufzustellen.

Das Ziel

„Der FC 08 Villingen braucht wieder klare Strukturen, regionalen Rückhalt und eine gemeinsame Richtung. Dafür stehen wir – gemeinsam, geschlossen und mit dem festen Willen, den Verein in eine stabile und sportlich erfolgreiche Zukunft zu führen“, endet das Statement des Kandidatenteams.

Die offene Frage

Weiter offen ist, ob sich Sport-und Jugendvorstand Denis Stogiannidis am 5. November noch einmal zur Wahl aufstellt.