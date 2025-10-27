Zukunft des FC 08 Villingen: Mitgliederversammlung – Team um Frederick Bruno stellt sich zur Wahl

Montag, kurz nach 17 Uhr: Villingen teilt mit, dass sich ein Team um Frederick Bruno bei der Mitgliederversammlung zur Wahl stellt. Was macht aber Denis Stogiannidis?
Das ist die Mitteilung des FC 08 Villingen im Wortlaut: „Beim FC 08 Villingen steht ein personeller und struktureller Neuanfang bevor. Im Rahmen der kommenden Hauptversammlung am Mittwoch, 5. November, um 19 Uhr stellt sich ein neues Vorstandsteam zur Wahl. Die drei Kandidaten Alexander Steudtner, Frederick Bruno und Dominik Falk vereint eine klare Vision: Regionalität, Stabilität und Gemeinsamkeit sollen künftig die Arbeit an der Spitze des Traditionsvereins prägen.“