Zukunft der Therme in Gefahr?: Bad Liebenzell gibt Förderung zurück

Zukunft der Therme in Gefahr?

1 Eigentlich sollte die Therme erweitert werden. Doch der Kommune fehlt das Geld. Einen entsprechenden Förderbescheid gibt sie nun zurück. Foto: Felix Biermayer

Weil der Stadt das Geld für den Eigenanteil fehlt, beschließt der Gemeinderat die Rückgabe der Fördermittel für die Thermenerweiterung. Die einen verweisen auf Auflagen der Kommunalaufsicht. Die anderen fürchten um die Zukunft des Bads.









Als die Kurstadt 2021 fünf Millionen Euro Fördergeld vom Land Baden-Württemberg bekam, war die Freude groß. Eine Hälfte davon sollte in die Kurhaussanierung, die andere in die Thermenerweiterung fließen. Die Gemeinde musste dafür die gleiche Summe als Eigenanteil bringen. Bei der Kurhaussanierung gelang dies noch. Das Projekt ist in vollem Gange. Für die Therme – hier waren mehr Umkleiden, ein größere Ruhebereich und Whirlpools geplant – fehlt aber nun das Geld.