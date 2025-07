Zukunft der Sportvereine: Stadt Lörrach sucht mit SC Haagen und FC Hauingen nach Perspektiven

1 Der SC Haagen ist offen für Gespräche, will aber im Grundsatz an seinem traditionellen Standort bleiben. Foto: Regine Ounas-Kräusel Die Stadt Lörrach lotet mit dem SC Haagen und dem FC Hauingen unter anderem Kooperationsoptionen aus. Unterdessen ist der SC besorgt und der FC zuversichtlich.







Eigentlich war es nur ein Nebensatz, den Oberbürgermeister Jörg Lutz am Ende der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats fallen ließ: Die Stadt befinde sich mit dem SC Haagen und dem FC Hauingen in guten moderierten Gesprächen. Will sagen: In der Frage, wie es mit den Sportvereinen weitergeht, gibt es keinen Stillstand, sondern Fortschritte. Das bedeutet auch: Sobald die Perspektiven des SC geklärt sind, werden auch die Möglichkeiten der Stadt auf dem Gebiet Neumatt-Brunnwasser klarer: Dort befindet sich das Vereinsgelände des SC.